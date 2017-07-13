Умерла легендарная певица Тамара Миансарова

В ночь на четверг, 13 июля, стало известно, что в Москве на 87-м году жизни умерла легенда советской эстрады Тамара Миансарова. О ее смерти агентству РИА Новости сообщил супруг певицы Марк Фельдман.

По словам Фельдмана, Миансарова скончалась 12 июля поздно вечером в Первой градской больнице, куда она была доставлена 6 июля в связи с воспалением легких.

Тамара Миансарова. Биографическая справка

Тамара Миансарова (девичья фамилия Ремнева) родилась 5 марта 1931 в Зиновьевске (Украина, СССР) в семье артиста и певицы.

Образование получила в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году. В этом же году поступила на фортепианное отделение Московской консерватории, в класс профессора Л.Н.Оборина и одновременно (со 2-го курса) факультативно занималась на вокальном отделении у профессора Д.Б.Белявской. В 1957 году, после окончания консерватории, работала концертмейстером в ГИТИСе, но вскоре перешла на эстраду и стала выступать со своими сольными концертными номерами.

В 1958 году удостоена третьей премии на III Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, исполнив вальс Штрауса под собственный аккомпанемент на фортепиано. После конкурса Тамара Миансарова некоторое время выступала с оркестром Лаци Олаха, а с 1960 года становится солисткой Московского Мюзик-Холла, участвуя в спектакле "Когда зажигаются звёзды".

В 1958 году Игорь Гранов создал джазовый квартет (фортепиано, контрабас, ударные, гитара). Репертуар ансамбля составили произведения советских композиторов в его собственной обработке и джазовая классика. В поисках солистки Гранов обращает внимание на недавно покинувшую мюзик-холл Тамару Миансарову – молодую певицу с двумя высшими музыкальными образованиями и высоким голосом классического диапазона. Поработав над её манерой исполнения, Игорь Гранов подготовил Тамару к исполнению эстрадного репертуара.

В 1962 году на VIII Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки была удостоена первой премии и золотой медали. Она выступала с ансамблем Игоря Гранова и исполнила веселую песенку Л.Лядовой на стихи Б. Брянского "Ай-люли".

В 1963 году становится лауреатом Международного фестиваля песни в Сопоте за исполнение песни А.Островского на стихи Л.Ошанина "Солнечный круг" ("Пусть всегда будет солнце").

С 1964 года выступала с созданной специально для неё Леонидом Гариным группой "Три плюс два" (Виктор Прудовский – фортепиано, Адольф Сатановский – контрабас, Александр Гореткин – ударные). В 1965 году певица исполнила несколько песен в фильме-концерте (TVP) с участием польских и зарубежных исполнителей, в разное время выступавших на сопотском фестивале.

31 декабря 1964 года на Новогоднем "Голубом огоньке" Тамара Миансарова исполнила знаменитую песню про гриб "Рыжик" (Музыка Б. Климчука, слова А. Эппеля).

В 1965 году на Новогоднем "Голубом огоньке" Тамара Миансарова исполнила знаменитую песню "Черный кот" (Ю.Саульский – М.Танич).

В 1966 году победила на конкурсе эстрадной песни социалистических стран «Дружба».

В 1970 году, во время работы в Москонцерте, Тамара Миансарова попала в немилость у влиятельных руководителей культуры, и её постигла незавидная участь, которую не раз испытывали на себе многие представители отечественной эстрады. В результате негласного запрета она сразу попала в разряд "невыездных", её выступления исчезли из теле- и радиоэфира, а гастрольная концертная деятельность стала окончательно невозможной. Фактический запрет на профессиональную деятельность привёл к тому, что она вынуждена была уволиться из Москонцерта и в поисках работы покинуть столицу. К счастью, работа нашлась в Донецкой областной филармонии, куда она была приглашена, и где впоследствии проработала 12 лет.

В 1972 году в Ялте Тамара Миансарова участвовала в фестивале "Крымские зори".

В 1980-х годах, возвратившись в Москву, Миансарова преподавала вокал в ГИТИСе (с 1988 по 1996 год), в доме творчества молодёжи "На Таганке" и в Московском институте современного искусства.

Выступала до 2003 года.

В последние годы жизни была прикована к постели после проведенной операции на шейке бедра.

Умерла 12 июля 2017 года в московской больнице.

Официальный сайт Тамара Миансаровой