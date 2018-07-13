"Он просил не зацикливаться на нем". Разговор об Олеге Сенцове с Натальей Каплан

Сегодня, 13 июля, украинскому режиссеру Олегу Сенцову, который с 14 мая держит голодовку в колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком округе, исполнилось 42 года.

5 июля Наталья Каплан, двоюродная сестра Сенцова, смогла увидеться с братом.

Об этом двухчасовом свидании и о ситуации с Сенцовым Наталья рассказала редакции NEWSru.co.il.

Беседовала Алла Гаврилова.

Наталья Каплан

Олег Сенцов. Фото: Antonymon. Википедия

Расскажите про состояние здоровья Олега.

Очень постарел, похудел на 15 килограммов. При росте 190 весит сейчас 75. Что касается работы организма, то второго кризиса пока не было, но врачи пугает Олега тем, что в любой момент могут отказать почки. И никто не знает, когда наступит этот кризис.

Его не подвергают принудительному кормлению?

Пока нет. Он пьет теплую воду, каждый день получает капельницу с раствором глюкозы и витаминов. И ему открыто говорят, что если наступит кризис, принудительного кормления не избежать.

В каком он состоянии морально? Чем занимается? Месяц назад Аскольд Куров после свидания с Олегом рассказывал, что тот работает над сценариями.

Сейчас он, в основном, редактирует свои сценарии. Но это когда есть силы, не каждый день.

Что касается морального состояния… Он надеется на победу и говорит, что пусть даже его голодовка не поможет всем украинским политзаключенным, но он будет рад, если хотя бы кто-то из них обретет свободу.

О чем вы говорили во время свидания?

Обо всем понемногу. В первую очередь Олега, конечно, интересовали дети. Про наших собак говорили, про общих знакомых, про ситуацию в Украине. Я ему рассказывала об акциях в его поддержку. Обо всем и ни о чем на самом деле.

Вы пытались убедить Олега прекратить голодовку?

Я пыталась достаточно мягко ему на это намекнуть, но он это исключает, и глупо было настаивать.

Как эту ситуацию переживают дети? Они общаются с отцом? Как реагирует на происходящее Влад, у которого, как я понимаю, диагностирован аутизм?

Он им звонит, они переписываются. Пока он сидит, они из детей превратились в подростков. Алине 15, Владу 14. Девочка убеждена в правоте отца и полностью на его стороне. Младшему труднее. Он живет в своем мире и не всегда можно понять, что он думает. Он не понимает до конца, что происходит и почему папа не с ним. Но оба его очень ждут.

Когда они виделись в последний раз?

В день ареста. Официально Олег с женой развелись уже после ареста, но еще до этого довольно давно не жили вместе, и дети остались с ним. В тот день он ездил с ними куда-то гулять, потом они все вместе заехали к маме Олега. Сын остался у бабушки, а Олег с дочкой вернулись домой. Вечером за ним пришли. И все это происходило на глазах у 11-летнего ребенка.

Они знали, что вы к нему едете? Передавали что-нибудь?

Конечно, знали. Приветы передавали. Они очень скучают.

Кто теперь воспитывает Алину и Влада?

Старшая сестра Олега и Людмила Георгиевна, его мама. Но она живет в селе, и оттуда неудобно ездить в школу в Симферополь. Поэтому часть времени они проводят у старшей сестры Олега, а выходные и каникулы с бабушкой.

После ареста они не виделись?

Нет. Олег очень просил никого к нему не приезжать. Говорил, что ему так легче. Поэтому, когда адвокат позвонил мне и сказал, что Олег хочет меня видеть, я очень удивилась.

Он сказал, почему Олег попросил вас приехать?

Нет, да я и не спрашивала. Просто сразу вылетела.

Как мама Олега?

Держится, как может. Честно говоря, даже не знаю, как. Ей тяжелее всех. Конечно, он звонит, и они переписываются. Но она видела его в последний раз в Ростове, когда объявили приговор.

Какие у Олега отношения со старшей сестрой? Они общаются?

У них уже давно, на почве Крыма, возникли политические разногласия. Насколько я знаю, они не общаются. Но на детях это не отражается, и это отлично.

Когда вы сами до этого свидания в последний раз видели Олега?

Тоже в августе 2015-го, на вынесении приговора.

Какие у вас с Олегом были отношения до ареста? Вы и раньше были близки?

В детстве мы с ним почти не общались. Мы ведь все-таки росли в разных семьях, в разных местах, плюс разница в возрасте. Общаться начали уже взрослыми. Я снимала документальное кино для телевидения, а Олег как раз увлекся кинематографом, хоть и игровым. На почве кино и начали общаться. Он приезжал ко мне в Москву со своим первым короткометражным фильмом "Хорошо ловится рыбка-бананка".

А насчет близости… Иногда кажется, что мы действительно очень близки. Иногда хочется кричать и драться. Мы оба люди нелегкие.

Наталья и Олег в детстве

Как так вышло, что вы возглавили борьбу за Олега?

Да ничего я не возглавила, так само получилось. После того, как стало известно о его аресте, со мной и с адвокатом связались кинематографисты, мы с адвокатом заключили договор и начали работать. Я тогда еще жила в Москве.

Сколько вы уже в Киеве?

Два года. Я уехала примерно через год после приговора, потому что уже просто не могла там находиться. В Украине у меня вид на жительство, я работаю на канале "Громадское".

Вы общаетесь с родственниками других украинских политзаключенных?

Да, мы постоянно на связи, почти со всеми.

Вам что-нибудь известно о том, ведутся ли сейчас переговоры об освобождении Олега и других украинских политзаключенных и на каком этапе находятся эти переговоры?

Переговоры ведутся, явно идут торги. Но мне трудно это оценивать, я не знаю подробностей. И тем более не знаю, что хочет взамен Кремль и насколько это реалистично. Важно, что политики зашевелились, ведь очень долго, пока Олег не начал голодовку, была полная тишина.

Вы верите, что украинская сторона делает все возможное, чтобы спасти Олега и остальных?

Я очень на это надеюсь.

Олег говорил, как он воспримет ситуацию, в которой его каким-то образом освободят, но других украинских политзаключенных оставят в заключении?

Да, это будет огромное поражение Украины и лично Олега. И для него это будет трагедией.

Олег что-нибудь передавал на волю?

Приветы и благодарность всем, кто борется. И еще он просил не зацикливаться на нем, а распределять силы так, чтобы пытаться помочь и другим политзаключенным.





