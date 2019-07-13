Умер поэт Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на страницу в сети Facebook патролога Вадима Лурье.

"Вчера во второй половине дня стало резко ухудшаться состояние (и без того неважное всю последнюю неделю), его перевезли в Мариинскую больницу; состояние продолжало ухудшаться, во второй половине ночи сделали операцию (удалили желчный пузырь и многочисленные спайки в кишечнике - продолжалась больше 2 часов), прогноз был плохой; после операции утром в реанимации прогноз также был плохой - и днем умер", - написал Вадим Лурье.

Виктор Соснора родился в Алупке, в семье гастролировавших в Крыму ленинградских цирковых артистов Александра Ивановича Сосноры (1908-1959) и Евы (Хавы) Вульфовны Горовацкой (1914-1990); его дед Вульф Горовацкий был раввином в Витебске. Родители развелись, когда Виктор был ребенком, в дальнейшем он воспитывался матерью.

Во время войны в 1941-1942 годах находился в Ленинграде, потом был вывезен "Дорогой жизни" из города, оказался в оккупации на Украине. Спасшегося мальчика нашел отец, ставший к тому времени командиром корпуса Войска Польского. Став "сыном полка", Виктор дошел до Франкфурта-на-Одере.

Окончил среднюю школу № 14 во Львове. Вернувшись в Ленинград, учился на философском факультете ЛГУ им. А. А. Жданова. Первую книгу опубликовал в 1962 году ("Январский ливень").

Одновременно с подцензурными публикациями в советских официальных издательствах, тексты Сосноры расходились в самиздате, публиковались они и в "тамиздате". Был единственным представителем "официальных шестидесятников" в Ленинграде и много ездил за границу. Читал лекции в Париже и США. Дружил с Лилей Брик, Николаем Асеевым. В авторской редакции стихотворные книги Сосноры были опубликованы в 1989 году.

На протяжении многих лет руководил в Ленинграде литературным объединением. Читал курсы лекций в Новом Парижском университете (Венсенн), преподавал во Вроцлаве.

О дате и месте похорон пока не сообщалось.





