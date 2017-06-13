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В мире

Израиль и Новая Зеландия возобновляют дипломатические отношения

время публикации: 17:27 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
Израиль и Новая Зеландия возобновляют дипломатические отношения
Биньямин Нетаниягу
Премьер-министр Новой Зеландии Билл Инглиш

Израиль и Новая Зеландия приняли решение восстановить дипломатические отношения, разорванные в декабре 2016 года, когда Веллингтон выступил в качестве одного из инициаторов антисемитской резолюции Совбеза ООН №2334.

Об этом во вторник, 13 июня, сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства Биньямина Нетаниягу.

В пресс-релизе указывается, что несколько дней назад состоялся телефонный разговор премьер-министра Биньямина Нетаниягу и премьер-министра Новой Зеландии Билла Инглиша, ставший результатом дипломатических контактов, которыми руководил генеральный директор МИД Юваль Ротем и заместитель генерального директора по Азиатско-Тихоокеанскому региону Марк Софер.

Результатом беседы стало письмо премьер-министра Новой Зеландии, направленное премьер-министру Нетаниягу, в котором сказано: "Первое и самое важное... Я сожалею об ущербе, причиненном израильско-новозеландским отношениям в результате представления на голосование Новой Зеландией резолюции №2334 в Совете Безопасности ООН. Мы будем рады возвращению посла Израиля в Веллингтон".

В сообщении пресс-службы говорится, что после получения официальных извинений Биньямин Нетаниягу решил завершить кризис и поручил генеральному директору МИД Ювалю Ротему проинформировать власти Новой Зеландии о своем решении вернуть посла Израиля Ицхака Герберга в Веллингтон.

Напомним, что в декабре прошлого года Новая Зеландия выступила в качестве одного из инициаторов резолюции Совета Безопасности ООН, осуждающей израильские поселения на Западном берегу. Резолюция №2334, поставленная на голосование Новой Зеландией, Сенегалом, Малайзией и Венесуэлой и принятая 23 декабря 2016 года Советом безопасности ООН, осуждает всю израильскую поселенческую деятельность "за зеленой чертой", то есть, строительство в Иудее и Самарии (в тексте проекта резолюции "Западный берег реки Иордан") и на спорных территориях в Иерусалиме (в тексте резолюции "Восточный Иерусалим").

Проект резолюции призывал Израиль к полному и незамедлительному прекращению поселенческой деятельности "на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим".

Вдобавок, резолюция призывает все страны мира делать различие между территорией Израиля в границах на момент 4 июля 1967 года и "оккупированными территориями", а также категорически отрицает возможность признать какие-либо изменения на этих территориях, осуществленные после этой даты. Авторы этой резолюции относли к "оккупированным территориям" не только арабские, но и многие еврейские кварталы Иерусалима, находящиеся за так называемой "зеленой чертой" (среди этих кварталов оказываются Гило, Ар Хома, Рамот, Писгат-Зеэв, Тальпиот и другие). Власти Израиля под "Восточным Иерусалимом" подразумевают только арабские кварталы столицы.

Антиизраильская резолюция была утверждена при поддержке 14 из 15 стран, входящих в СБ ООН. США воздержались от голосования, не воспользовавшись правом вето (впервые с 1980 года). За принятие этой резолюции проголосовали: Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

В ответ Израиль отозвал своего посла из Новой Зеландии, а Нетаниягу позвонил тогдашнему главе МИД Мюррею Маккалли и назвал этот шаг "объявлением войны".

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