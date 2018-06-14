Бундестаг утвердил оборонную сделку с Израилем на 900 млн евро

Германский Бундестаг утвердил в среду, 13 июня, сделку по аренде у Израиля беспилотных самолетов Heron-TP, способных нести на себе оружие.

Стоимость сделки – 720 миллионов евро израильскому оборонному концерну "Авиационная промышленность" за аренду семи БПЛА и 177 миллионов евро – правительству Израиля за использование аэродромов, центров управления, а также услуг технической поддержки и эксплуатации.

Центр подготовки 85 германских звеньев управления будет расположен на базе ВВС "Тель-Ноф". В Германии отмечают, что это будет первый в истории случай нахождения постоянной базы Бундесвера на территории Израиля.

БПЛА Heron-TP предназначены для миссий Бундесвера в Мали и Афганистане, и будут использоваться в течение семи лет, до завершения процесса разработки совместного европейского ударного БПЛА.

Голосование в Бундестаге проходило в один день, сначала в оборонной комиссии, а затем – в комиссии по бюджету. Сделка была утверждена при условии, что решение об установке на БПЛА вооружений будет приниматься парламентом отдельно "после детального анализа международного законодательства, законов Германии и этических соображений".

Сделка с Германией была согласована еще в 2013 году. Конкурирующая компания General Atomics несколько раз оспаривал контракт в суде, проиграв во всех инстанциях. В мае 2017 года высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил иск General Atomics против сделки. Данный суд стал последней судебной инстанцией по иску, изначально поданному в антимонопольное управление. После постановления суда сделка была передана на для окончательного утверждения на рассмотрение Бундестага.

Однако в июне 2017 года входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) заявила о намерении блокировать сделку. Глава фракции СДПГ в бундестаге Томас Опперман подчеркнул тогда, что его партия не против приобретения БПЛА за рубежом, но возражает против лизинга израильских беспилотников, которые могут быть использованы не только для разведки, но и для нанесения ракетных ударов по целям в Афганистане и Мали, где в рамках международных контингентов служат немецкие военные.