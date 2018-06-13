Трамп: военных учений не будет, пока идут переговоры с КНДР. Пхеньян: США обещают снять санкции

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News прокомментировал итоги переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По его словам, они "очень хорошо поладили".

Трамп назвал Кима "сильным, забавным и очень-очень умным парнем". Он отметил, что северокорейский лидер не спорил с ним по поводу необходимости "денуклеаризовать страну", назвав его "прекрасным переговорщиком стратегического склада".

Американский президент сказал также, что его предыдущие резкие высказывания в отношении Ким Чен Ына были вынужденными. "Думаю, без этой риторики мы бы здесь (на переговорах в Сингапуре) не оказались. Я с большой неохотой это делал… но выбора не было", – сказал Трамп.

Отвечая на вопросы Fox News, Дональд Трамп заявил, что, пока идут переговоры, американские военные не будут проводить учения в корейском регионе. "Мы не станем играть в военные игры, пока ведем договоры в обстановке доверия", – подчеркнул он, отметив, что подобные учения требуют "больших денег".

В свою очередь, северокорейское агентство ЦТАК и российское агентство РИА Новости передают, что президент США заявил лидеру КНДР о намерении снять санкции против Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений двух стран. "Трамп заявил о своем намерении остановить совместные военные учения США и Южной Кореи, которые КНДР расценивает как провокацию на время доброжелательного диалога между КНДР и США, предложить КНДР гарантии безопасности и снять санкции против нее на фоне дальнейшего улучшения взаимоотношений путем диалога и переговоров", – говорится в сообщениях этих агентств.

Сообщается также, что Трамп принял предложение посетить КНДР, а Ким принял симметричное предложение – отправиться с визитом в США.

Ранее агентство Reuters передавало, что в ходе исторической встречи в Сингапуре было решено, что Вашингтон обеспечит безопасность КНДР и ее лидера – в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Президент США подчеркнул в ходе выступления на совместной пресс-конференции: он уверен, что процесс ядерного разоружения начнется в самое ближайшее время ("очень-очень быстро"). Начало ему положат переговоры госсекретаря Майка Помпео с северокорейскими чиновниками.

Впрочем, политологи отмечают, что данный саммит имеет скорее символическое значение, чем практическое. В частности, они отмечают, что в подписанном документе ничего не говорится о санкциях, наложенных на КНДР, которые тормозят ее экономику и призваны не допустить появления в этой тоталитарной стране ядерного оружия. СМИ также не сообщают о подписании мирного договора между Северной Кореей и США, которые технически находятся в состоянии войны с 1950 года. Впрочем, в совместном заявлении говорится, что стороны готовы обменяться останками военнопленных, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных.

Китай, который играет роль посредника на данных переговорах, выражает надежду, что сторонам удастся достичь "базового консенсуса", подчеркивая, что для этого необходимо создать структуру, способную гарантировать безопасность Пхеньяну. Отметим, что данное "символическое" соглашение уже привело к резкому повышению курса доллара и взлету биржевой стоимости акций азиатских компаний.