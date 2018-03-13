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Washington Post: Трамп уволил Тиллерсона, пост госсекретаря займет директор ЦРУ

время публикации: 14:50 | последнее обновление: 15:44 блог версия для печати фото
Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
Майк Помпео
Washington Post: Трамп уволил Тиллерсона, пост госсекретаря займет директор ЦРУ

Во вторник, 13 марта, сайт газеты The Washington Post сообщил, что президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря и назначил руководителем внешнеполитического ведомства Майка Помпео, до последнего времени являвшегося директором ЦРУ.

Издание ссылается на источник в Белом доме. При этом цитируется письмо Трампа, в котором он говорит о назначении Помпео на должность госсекретаря и отмечает его высокую квалификацию.

По сведениям The Washington Post, Трамп сообщил Тиллерсону о своем решении еще в пятницу, 9 марта. После чего госсекретарь США 12 марта прервал поездку по странам Африки, чтобы вернуться в Вашингтон.

После того, как Майк Помпео вступит в должность главы Госдепартамента, пост директора ЦРУ займет Джина Хаспел, в настоящее время являющаяся первым заместителем Помпео. Таким образом женщина впервые станет руководителем Центрального разведывательного управления США. В письме Трампа это обстоятельство отмечается особо.

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Дональд Трамп высоко оценил работу Тиллерсона на посту главы Госдепа.

В публикации также цитируются ответы Майка Помпео и Джины Хаспел, которые выражают признательность президенту за оказанное им доверие.

Слухи о скорой отставке Тиллерсона ходили давно. Недовольство Трампа его деятельностью связывали с чрезмерной самостоятельностью госсекретаря и с тем, что он часто возражал президенту. В частности, между Тиллерсоном и Трампом не было единого мнения по поводу целесообразности и сроков переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.



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