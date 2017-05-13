Глобальная кибератака: 99 стран, 57.000 компьютеров, $600 выкупа

Глобальная хакерская атака на частные и государственные учреждения продолжает расширяться. Согласно последним данным, жертвами хакеров стали структуры в 99 странах мира.

Хотя первые данные об атаке поступили из Испании и Великобритании, основными ее целями, согласно компании кибербезопасности AVAST, стали компьютеры в России, Украине и Тайване.

В общей сложности на текущий момент хакеры заблокировали около 57 тысяч компьютеров различных государственных и коммерческих структур, требуя за разблокирование выкуп в размере от 300 до 600 долларов.

Наибольший ущерб хакеры нанесли Великобритании, где были заблокированы компьютерные системы 36 больниц, лишившихся доступа к записям пациентов.

Среди крупных целей хакеров оказались испанская Telefonica, португальская Telecom и аргентинская Telefonica Argentina, почтовая компания FedEx, российские "Сбербанк" и "Мегафон", компьютеры МВД и МЧС РФ. Информации о жертвах атаки в Израиле на текущий момент не поступало.

Для атаки использовался код Eternal Blue, украденный хакерской группой Shadow Brokers у американского Национального агентства безопасности (NSA) около месяца назад. Код использовал уязвимость в операционной системе Windows. В корпорации Microsoft сообщили, что для закрытия уязвимости еще 14 марта была выпущена заплатка, однако многие организации до сих пор не установили последние обновления Windows.





