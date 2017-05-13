13 мая 2017 г.
последняя новость: 09:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:38 8-летний мальчик покончил с собой после того, как был избит хулиганами
08:34 Глобальная кибератака: 99 стран, 57.000 компьютеров, $600 выкупа
08:15 Боевики "Боко Харам" готовят нападения в столице Нигерии
07:31 Умер академик Анатолий Гранов, один из ведущих российских онкологов
22:04 Жертвами крупнейшей кибератаки стали компании и учреждения в десятках стран
21:36 В штате Огайо преступник открыл стрельбу в доме престарелых, убиты три человека
20:32 18-летняя девушка, жертва "убийства чести", осталась жива
18:55 Хакеры атаковали Национальную службу здравоохранения Великобритании
18:27 Еврейское кладбище в Риме подверглось нападению вандалов
16:22 "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Пакистане
В мире

Глобальная кибератака: 99 стран, 57.000 компьютеров, $600 выкупа

время публикации: 08:34 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати фото
Глобальная кибер-атака: 99 стран, 57.000 компьютеров, $600 выкупа
Глобальная кибератака: 99 стран, 57.000 компьютеров, $600 выкупа
Глобальная кибератака: 99 стран, 57.000 компьютеров, $600 выкупа

Глобальная хакерская атака на частные и государственные учреждения продолжает расширяться. Согласно последним данным, жертвами хакеров стали структуры в 99 странах мира.

Хотя первые данные об атаке поступили из Испании и Великобритании, основными ее целями, согласно компании кибербезопасности AVAST, стали компьютеры в России, Украине и Тайване.

В общей сложности на текущий момент хакеры заблокировали около 57 тысяч компьютеров различных государственных и коммерческих структур, требуя за разблокирование выкуп в размере от 300 до 600 долларов.

Наибольший ущерб хакеры нанесли Великобритании, где были заблокированы компьютерные системы 36 больниц, лишившихся доступа к записям пациентов.

Среди крупных целей хакеров оказались испанская Telefonica, португальская Telecom и аргентинская Telefonica Argentina, почтовая компания FedEx, российские "Сбербанк" и "Мегафон", компьютеры МВД и МЧС РФ. Информации о жертвах атаки в Израиле на текущий момент не поступало.

Для атаки использовался код Eternal Blue, украденный хакерской группой Shadow Brokers у американского Национального агентства безопасности (NSA) около месяца назад. Код использовал уязвимость в операционной системе Windows. В корпорации Microsoft сообщили, что для закрытия уязвимости еще 14 марта была выпущена заплатка, однако многие организации до сих пор не установили последние обновления Windows.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 12 мая 2017 г.
Жертвами крупнейшей кибератаки стали компании и учреждения в десятках стран
// NEWSru.co.il // В мире // 12 мая 2017 г.
Хакеры атаковали Национальную службу здравоохранения Великобритании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 февраля 2017 г.
Хакеры взяли под контроль компьютеры главного раввината и требуют выкуп
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2016 г.
Крупное продюсерское агентство и Мирская йешива стали жертвами хакеров-вымогателей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 ноября 2016 г.
Хакер "взял в заложники" компьютерную систему мэрии Нацрат-Илита и требует выкуп
// NEWSru.co.il // В мире // 18 февраля 2016 г.
Голливудская больница заплатила хакерам "выкуп" в биткоинах







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 13 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017