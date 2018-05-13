18+
13 мая 2018 г.
последняя новость: 10:12
Израиль и Иран: как далеко зайдет?
Аббас вышел сухим из воды
Нефть обогатилась Ираном
Трамп и Нетаниягу обыграли Москву
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:01 Теракт в Париже совершил выходец из Чечни, ИГ взяло ответственность на себя
07:15 Теракты в церквях на острове Ява, есть жертвы
01:54 Сформировано новое правительство Армении
00:04 Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Парижа: один погибший, не менее пяти раненых
18:56 Власти КНДР приняли решение уничтожить ядерный полигон
18:03 В Индии насильник заживо сжег свою жертву, 16-летнюю девушку
16:38 Авария на шахте "Гвардейская" в Кривом Роге; один человек погиб
14:59 Шарль Азнавур доставлен в больницу города Ним
14:36 Один из лидеров "Шомрим" Бруклина арестован по обвинению в изнасиловании
11:08 В Ленинградской области потерпел крушение самодельный самолет; один человек погиб
Загрузка...
В мире

Теракт в Париже совершил выходец из Чечни, ИГ взяло ответственность на себя

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:16 блог версия для печати фото
Теракт в Париже совершил выходец из Чечни, ИГ взяло ответственность на себя
Теракт в Париже совершил выходец из Чечни, ИГ взяло ответственность на себя
Теракт в Париже совершил выходец из Чечни, ИГ взяло ответственность на себя

Вечером в субботу, 12 мая, на улице Монсиньи (2-й округ Парижа), неподалеку от здания парижской Оперы и Вандомской площади, вооруженный ножом мужчина совершил серию нападений на прохожих.

По словам свидетелей, злоумышленник, бородатый темноволосый молодой мужчина, действовал беспорядочно, нападая на случайных прохожих и выкрикивая "Аллах акбар". Он был застрелен полицейскими.

По состоянию на утро 13 мая, известно об одном погибшем (29-летний мужчина) в результате этого теракта и четверых раненых. Двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии. Среди раненых есть женщины.

Вскоре после того, как французские СМИ сообщили о происшедшем, террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение в Париже.

Личность убийцы была установлена по отпечаткам пальцев (документов у него при себе не было). Как передают радиостанция Europe1 и агентство France Presse, это был 20-летний выходец из Чечни (Россия). Его родители задержаны для допроса.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 мая 2018 г.
Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Парижа: один погибший, не менее пяти раненых







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 13 мая 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018