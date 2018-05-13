Теракт в Париже совершил выходец из Чечни, ИГ взяло ответственность на себя

Вечером в субботу, 12 мая, на улице Монсиньи (2-й округ Парижа), неподалеку от здания парижской Оперы и Вандомской площади, вооруженный ножом мужчина совершил серию нападений на прохожих.

По словам свидетелей, злоумышленник, бородатый темноволосый молодой мужчина, действовал беспорядочно, нападая на случайных прохожих и выкрикивая "Аллах акбар". Он был застрелен полицейскими.

По состоянию на утро 13 мая, известно об одном погибшем (29-летний мужчина) в результате этого теракта и четверых раненых. Двое пострадавших госпитализированы в критическом состоянии. Среди раненых есть женщины.

Вскоре после того, как французские СМИ сообщили о происшедшем, террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение в Париже.

Личность убийцы была установлена по отпечаткам пальцев (документов у него при себе не было). Как передают радиостанция Europe1 и агентство France Presse, это был 20-летний выходец из Чечни (Россия). Его родители задержаны для допроса.





