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В мире

Состоялся суд над британцем, устроившим "кислотную атаку" в лондонском клубе

время публикации: 20:15 | последнее обновление: 20:15 блог версия для печати фото
Состоялся суд над британцем, устроившим "кислотную атаку" в лондонском клубе

Лондонский суд признал Артура Коллинза, 25-летнего бойфренда известной телеведущей Ферн МакКанн, виновным в том, что 17 апреля он облил кислотой посетителей клуба Mangle, сообщает BBC.

В результате "кислотной атаки" пострадали 22 человека, 16 из них получили тяжелые ожоги. Один мужчина получил химические ожоги лица, еще один потерял зрение.

По словам Коллинза, он пришел в клуб, чтобы отметить беременность Ферн МакКанн. В клубе, как показали записи камер, молодой человек вступил в конфликт с группой мужчин, после чего вылил на толпу жидкость из пузырька, который вытащил из заднего кармана брюк у одного из посетителей.

После нападения Коллинз сначала пытался скрыться, однако спустя несколько дней был задержан полицией.

Как утверждал Коллинз в суде, он был убежден, что в склянке, которую он вылил на посетителей клуба, был "наркотик изнасилования".

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// NEWSru.co.il // В мире // 22 апреля 2017 г.
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