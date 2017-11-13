Ответ США: CNN и "Голос Америки" признают иностранными агентами

"Радио Свобода", Deutsche Welle, "Голос Америки", CNN и ряд других изданий могут подпасть под разрабатываемый в Госдуме закон о СМИ-иностранных агентах, заявил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Например, есть такое замечательное "Радио Свобода", которое раньше себя называло независимой радиостанцией, финансируемое Конгрессом США. Есть ряд других структур, которые активно работают на территории РФ и которые могут быть иностранными агентами. Могут, подчеркиваю", – приводит высказывание Исаева информационное агентство РИА Новости

Рабочая группа для разработки законодательных поправок, которые будут предусматривать зеркальные меры на притеснение российских СМИ в США, была создана по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Исаев отметил, что в ходе совещания с руководителями всех парламентских фракций было принято решение разработать ответные меры – "поправки в закон об иностранных агентах в РФ, поправки в закон о СМИ, которые позволили бы нам объявить иностранными агентами СМИ, финансируемые правительством или проправительственными структурами за рубежом, которые активно действуют на территории РФ, вмешиваясь в наш избирательный процесс. Мы рассчитываем увидеть подготовленный текст законопроекта и приступить к его рассмотрению уже на этой неделе".

Напомним, что на прошлой неделе минюст США потребовал от российского телеканала RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это требование "людоедским", а МИД РФ заявил, что "прорабатывает формы и методы ответа" по этой ситуации. В понедельник RT выполнил требование американских властей. "Между уголовным делом и регистрацией мы выбрали последнее. С чем и поздравляем американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит" – заявил Симоньян, чьи слова приведены на сайте телеканала.