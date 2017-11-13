Гейтс построит в Аризоне "умный город", который станет конкурентом Кремниевой долины

Belmont Partners, одна из инвестиционных компаний основателя Microsoft Билла Гейтса, приобрела 10 тысяч гектаров земли в штате Аризона, к западу от Финикс, за 80 млн долларов в покупку: Гейтс собирается строить "умный город" под названием Бельмонт.

Об этом пишет в понедельник, 13 ноября, сайт телеканала Sky News/

По сведениям издания, на 3800 акрах земли будут возведены офисы и торговые площади, еще на 470 акрах разместятся учебные заведения, а 80.000 акров отдадут под жилую застройку.

Отметим, что Аризона, которая соседствует с Калифорнией, где располагается знаменитая Кремниевая долина, уже давно стремится превратиться в центр притяжения для инновационных технологических компаний. Решение Гейтса сыграет на руку властям штата, которые заняты адаптацией местного законодательства для внедрения беспилотных транспортных средств.

В течение последних двух лет компании Waymo, Google, Uber, Lyft, General Motors и Intel тестировали сотни автономных автомобилей в городе Финикс. Билл Гейтс собирается снабдить "умный город" беспилотными автомобилями. Которые станут там главным средством передвижения.

Также Бельмонт получит передовые коммуникационные и инфраструктурные узлы, которые позволят развернуть высокоскоростные цифровые сети, центры обработки данных и автономные логистические узлы. Дата начала строительства не называется.