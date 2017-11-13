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В мире

Северокорейскому военнослужащему удалось бежать в Южную Корею

время публикации: 12:11 | последнее обновление: 12:11 блог версия для печати фото
Северокорейские военнослужащие

Перебежчик из армии КНДР был найден на южной стороне пограничной деревни Пханмунджом, в 50 метрах к югу от демилитаризованной зоны, сообщает Reuters.

При побеге военнослужащий был ранен в плечо и локоть. Южнокорейские военные доставили перебежчика в больницу.

КНДР на данный момент не комментирует эту новость.

Ежегодно в Южную Корею бегут около тысячи граждан КНДР, однако чаще всего корейцы совершают побег, находясь в Китае. В последний раз побег через демилитаризованную зону был совершен в июне этого года.

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