Франция пересмотрит законы о сексе с несовершеннолетними

После того, как французский суд в двух случаях не признал секс с 11-летними девочками изнасилованием, министр гендерного равенства Франции Марлен Шьяппа заявила, что французское правительство пересмотрит законодательство, связанное с сексуальными контактами с лицами, не достигшими совершеннолетия, сообщает BBC.

На сегодняшний день так называемый "возраст согласия" во Франции - 15 лет. Однако, чтобы суд признал виновным в изнасиловании человека, вступившего в половую связь с детьми младше "возраста согласия", прокуратура должна доказать отсутствие согласия в половой связи.

Если отсутствие согласия не доказано, суд может признать нарушителя виновным только в сексуальной связи с несовершеннолетним, что карается тюремным заключением сроком до пяти лет и штрафом в размере 75 тысяч евро.