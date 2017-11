СМИ: "Лабораторию Касперского" заподозрили в шпионаже в Великобритании

Британские спецслужбы, вслед за американскими, заподозрили компанию "Лаборатория Касперского" в сборе данных для ФСБ о пользователях в Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

Эти подозрения были озвучены британским "Центром правительственной связи" (GCHQ) - так называется спецслужба, которая занимается в Великобритании радиоэлектронной разведкой и контрразведкой.

По версии GCHQ, для сбора информации о британских пользователях применяется антивирус Касперского, бесплатно поставляемый своим клиентам банком Barclays. Всего этим антивирусом пользуются более двух миллионов клиентов этого банка.

Напомним, что в начале октября текущего года газеты The New York Times и The Washington Post сообщили, что израильские правительственные хакеры обнаружили в компьютерах "Лаборатории Касперского" средства для взлома, о чем Израиль предупредил АНБ. Агентство провело расследование и подтвердило, что эти средства взлома есть в распоряжении у российского правительства.

Месяцем ранее Сенат США одобрил поправку к законопроекту, в рамках которой федеральным ведомствам, как военным, так и гражданским, запрещалось использовать программное обеспечение компании "Лаборатория Касперского". По словам сенатора Джин Шахин, одного из авторов этой инициативы, принятие данной нормы позволило ликвидировать "слабое звено" в системе национальной безопасности США.

В октябре министерство внутренней безопасности США опубликовало директиву, предписывающую всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", которые могут нанести ущерб национальной безопасности США.