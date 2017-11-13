В Литве у советских памятников устанавливают таблички с надписью "Не соответствует исторической правде"

В Нямунеле Радвилишкас, одном из поселков Биржайского района Литвы, где установлен памятник 970 погибшим солдатам с надписью "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины", — в октябре этого года была установлена табличка, на которой написано: "Записи советского времени не соответствуют исторической правде".

"Новая газета" сообщает, что власти Биржайского района намерены установить подобные таблички и у других памятников советским "солдатам-освободителям".

Собкор "Новой газеты" в странах Балтии Мария Епифанова пишет, что местные чиновники уже сформулировали текст табличек и отправили его на утверждение в Вильнюс: в министерство культуры и министерство иностранных дел.

"О том, чтобы демонтировать памятники, речи не идет. Речь идет о том, чтобы поменять надписи: сказать, что здесь похоронены солдаты советской армии. Чтобы не было слово "освободители", - цитирует "Новая" представителя отдела охраны культурного наследия Биржайского района.





