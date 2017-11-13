13 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:40 В Литве у советских памятников устанавливают таблички с надписью "Не соответствует исторической правде"
21:04 Путин и Эрдоган провели в Сочи четырехчасовые переговоры
20:38 Франция пересмотрит законы о сексе с несовершеннолетними
20:15 Состоялся суд над британцем, устроившим "кислотную атаку" в лондонском клубе
19:35 Главред "Новой газеты" покидает свой пост: "22 года – это уже перебор"
18:48 "Евреи опьянены талмудической ненавистью": антисемитские марши в Польше
18:18 Гейтс построит в Аризоне "умный город", который станет конкурентом Кремниевой долины
17:23 Ответ США: CNN и "Голос Америки" признают иностранными агентами
16:22 Письма, написанные евреями Оскару Шиндлеру, будут выставлены на продажу
15:24 Бреславские хасиды поддержали Израиль и требуют переноса останков рабби Нахмана
В мире

В Литве у советских памятников устанавливают таблички с надписью "Не соответствует исторической правде"

время публикации: 21:40 | последнее обновление: 21:52 блог версия для печати фото
В Литве у советских памятников устанавливают таблички с надписью "Не соответствует исторической правде"

В Нямунеле Радвилишкас, одном из поселков Биржайского района Литвы, где установлен памятник 970 погибшим солдатам с надписью "Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины", — в октябре этого года была установлена табличка, на которой написано: "Записи советского времени не соответствуют исторической правде".

"Новая газета" сообщает, что власти Биржайского района намерены установить подобные таблички и у других памятников советским "солдатам-освободителям".

Собкор "Новой газеты" в странах Балтии Мария Епифанова пишет, что местные чиновники уже сформулировали текст табличек и отправили его на утверждение в Вильнюс: в министерство культуры и министерство иностранных дел.

"О том, чтобы демонтировать памятники, речи не идет. Речь идет о том, чтобы поменять надписи: сказать, что здесь похоронены солдаты советской армии. Чтобы не было слово "освободители", - цитирует "Новая" представителя отдела охраны культурного наследия Биржайского района.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017