На саммите в Маниле Дутерте спел Трампу любовную песню

Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе торжественного ужина в рамках саммита в Маниле спел со сцены любовную песню "по заказу главнокомандующего США", как заявил сам Дутерте журналистам.

Президенты США и Филиппин находились среди 19 глав государств, собравшихся в филиппинской столице на ежегодной саммит ASEAN. В ходе ужина Дутерте взял микрофон и дуэтом с поп-звездой Пилитой Корралес спел песню "Ты".

На ужине присутствовали главы государств-членов ASEAN, а также лидеры Китая, России, Японии, Канады, Южной Кореи, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

Все присутствующие были одеты в национальные филиппинские сорочки кремового цвета.

Дутерте, которого часто называют "Трампом Востока", должен встретиться с американским коллегой в понедельник, 13 ноября.