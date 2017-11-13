13 ноября 2017 г.
последняя новость: 22:06
Тренд сезона: красная обувь
Диета против диабета
Трамп назвал Ким Чен Ына коротышкой
Из ничего ? котлетку
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:40 В Литве у советских памятников устанавливают таблички с надписью "Не соответствует исторической правде"
21:04 Путин и Эрдоган провели в Сочи четырехчасовые переговоры
20:38 Франция пересмотрит законы о сексе с несовершеннолетними
20:15 Состоялся суд над британцем, устроившим "кислотную атаку" в лондонском клубе
19:35 Главред "Новой газеты" покидает свой пост: "22 года – это уже перебор"
18:48 "Евреи опьянены талмудической ненавистью": антисемитские марши в Польше
18:18 Гейтс построит в Аризоне "умный город", который станет конкурентом Кремниевой долины
17:23 Ответ США: CNN и "Голос Америки" признают иностранными агентами
16:22 Письма, написанные евреями Оскару Шиндлеру, будут выставлены на продажу
15:24 Бреславские хасиды поддержали Израиль и требуют переноса останков рабби Нахмана
В мире

Главред "Новой газеты" покидает свой пост: "22 года – это уже перебор"

время публикации: 19:35 | последнее обновление: 19:35 блог версия для печати фото
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил о том, что на этой неделе покидает свой пост. На выборах главреда, которые состоятся 17 ноября, он не станет выдвигать свою кандидатуру.

"Я возглавляю издание уже 22 года, и это – перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать. Мне кажется, у нас в редакции созрело потрясающее поколение избирателей, которые сделают замечательный выбор", – приводит слова Муратова новостной портал РБК.

Состав редакционного совета, который возглавит Муратов, определится путем голосования 17 ноября. "Дмитрий Андреевич сохранит за собой ключевые вопросы. Это стратегически важно, он все знает, держит все удары", – так прокомментировали это известие в редакции РБК.

На должность главреда претендуют трое действующих сотрудников издания: шеф-редактор Алексей Полухин, генеральный директор и основатель газеты Сергей Кожеуров и редактор отдела "Политика и экономика" Кирилл Мартынов.

"Новая газета" была основана журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым, ушедшими из "Комсомольской правды". Первый номер вышел 1 апреля 1993 года, тогда издание называлось "Новая ежедневная газета". Муратов возглавил "Новую газету" в феврале 1995 года, сейчас она выходит три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Тираж составляет 187 750 экземпляров, напоминает сайт NEWSru.com.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 13 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017