Главред "Новой газеты" покидает свой пост: "22 года – это уже перебор"

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов сообщил о том, что на этой неделе покидает свой пост. На выборах главреда, которые состоятся 17 ноября, он не станет выдвигать свою кандидатуру.

"Я возглавляю издание уже 22 года, и это – перебор. Еще два года назад я сказал редакции, что это мой последний срок. Вернусь ли я на этот пост когда-нибудь, пока не могу сказать. Мне кажется, у нас в редакции созрело потрясающее поколение избирателей, которые сделают замечательный выбор", – приводит слова Муратова новостной портал РБК.

Состав редакционного совета, который возглавит Муратов, определится путем голосования 17 ноября. "Дмитрий Андреевич сохранит за собой ключевые вопросы. Это стратегически важно, он все знает, держит все удары", – так прокомментировали это известие в редакции РБК.

На должность главреда претендуют трое действующих сотрудников издания: шеф-редактор Алексей Полухин, генеральный директор и основатель газеты Сергей Кожеуров и редактор отдела "Политика и экономика" Кирилл Мартынов.

"Новая газета" была основана журналистами Дмитрием Муратовым, Павлом Вощановым, Акрамом Муртазаевым и Дмитрием Сабовым, ушедшими из "Комсомольской правды". Первый номер вышел 1 апреля 1993 года, тогда издание называлось "Новая ежедневная газета". Муратов возглавил "Новую газету" в феврале 1995 года, сейчас она выходит три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу. Тираж составляет 187 750 экземпляров, напоминает сайт NEWSru.com.