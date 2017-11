Бреславские хасиды поддержали Израиль и требуют переноса останков рабби Нахмана

Бреславские хасиды поддерживают инициативу Израиля, в рамках которой представители израильского МИД обратились к правительству Украины с просьбой перенести останки раввина Нахмана, основателя этой ветви хасидизма, из Умани в Израиль.

Об этом пишет в понедельник, 13 ноября, израильское издание "Аруц Шева".

Частью их кампании стали футболки с надписью Let my rabbi go – парафраз известного песенного призыва освободить советских евреев Let my people go ("Отпусти мой народ"), который, в свою очередь, является парафразом негритянского госпела – и портретом легендарного раввина Исраэля Дова Одессера.

Кампания инициирована организацией "Ваад Цион Рабейну ба -Эрец Исраэль", ратующего за перенос могил еврейских праведников в Израиль.

Активисты "Ваада" также направили письмо главе правительства Украины, в котором говорится: "Этот шаг станет важнейшим историческим решением, которое вы можете принять во имя еврейского народа, пострадавшего от рук нацистов на украинской земле. В 1948 году Лига наций признала Израиль национальным домом евреев, а рабби Нахман называл его своей единственной родиной".

Как сообщила ранее радиостанция "Галей ЦАХАЛ", украинские власти до сих пор не дали официального ответа, однако источники в правительстве Украины дали понять, что не не намерены удовлетворить просьбу израильтян. Украинские власти мотивируют это решение тем, что могила раввина Нахмана является объектом исторического и национального наследия Украины.

Как известно, в канун праздника Рош а-Шана, еврейского Нового года, в Умань ежегодно приезжает не менее 25.000 бреславских хасидов из Израиля, США и Европы. В этот период для них организуют десятки специальных рейсов в аэропорту Бен-Гурион.