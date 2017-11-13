Письма, написанные евреями Оскару Шиндлеру, будут выставлены на продажу

В декабре этого года британский аукционный дом Lawrences Auctioneers выставит на продажу благодарные письма, написанные Оскару Шиндлеру спасенными им евреями.

Эти письма стали получать в 1949 году супруги Шиндлер, Оскар и Эмили, которые бежали из Европы в Буэнос-Айрес, сообщает агентство еврейских новостей JTA.

Праведник народов Мира Оскар Шиндлер похоронен на Сионской горе в Иерусалиме. Подлинник списка с именами 1.200 спасенных ими евреев хранится в музее "Яд ва-Шеме" – так же, как и свидетельства людей, уцелевших благодаря ему, и "Оскар", которого был удостоен фильм, рассказывающий о Шиндлере. Золотую статуэтку передал музею продюсер картины, 85-летний Бранко Лустиг – бывший узник концлагерей Освенцим и Берген-Белзен.

Фильм Стивена Спилберга "Список Шиндлера" стал классикой. Он удостоен семи "Оскаров", семи наград британской киноакадемии и трех "Золотых глобусов". В 2007 году Американский институт кинематографа поставил его на восьмое место в списке лучших американских фильмов всех времен.