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"Евреи опьянены талмудической ненавистью": антисемитские марши в Польше

время публикации: 18:48 | последнее обновление: 18:48 блог версия для печати фото
"Евреи опьянены талмудической ненавистью": антисемитские марши в Польше

В ходе состоявшегося в Варшаве марша националистов, организованном ультраправыми группировками в честь Дня независимости Польши, в котором принимали участие более 60.000 человек, звучали лозунги "Евреев – вон", "Зиг хайль" и "Отстранить евреев от власти".

Об этом пишет в понедельник, 13 ноября, агентство еврейских новостей JTA.

Участники акции, проходившей в столице Польши в минувшую субботу, также требовали очистить Европу от пришельцев: "Европа должна быть белой" – скандировали демонстранты, которые несли польские флаги и факелы. Глава МВД Польши Мариуш Блащак заявил, что гордится этим мероприятием и количеством людей, вышедших отметить 99-ю годовщину независимости страны. Впрочем, министр культуры Петр Глинский осудил слоганы и баннеры, выражавшие расовую нетерпимость, не упомянув при этом об антисемитизме данной акции.

Расистская риторика была была зафиксирована также на мероприятиях, проходивших в субботу за пределами столицы. Во Вроцлаве, расположенном на западе Польши, марш по случаю Дня независимости собрал 2000 участников. Его организовал Петр Рыбак, который ранее предстал перед судом за сжигание чучела еврея.

Яцек Мидлар, бывший священник, который возглавлял марш Вроцлава, призвал толпу предпринять решительные действия против "злых сил", угрожающих государству, и, в том числе, евреев.

"Будьте безжалостны и радикальны в борьбе со злом, ложью, несправедливостью, беззаконием, разрушением польской судебной власти и талмудизмом. Лишь таким образом можно победить в этой войне , и никакая еврейская марксистская орда не отменит наш флаг и крест".

Он также утверждал что в польских синагогах правят бал евреи, которые "опьянены талмудической ненавистью".

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