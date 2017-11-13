Принц Чарльз: "Европейские евреи стали триггером террора на Ближнем Востоке"

В письме, написанном после визита в страны Персидского залива, наследный принц британского престола Чарльз утверждал, что беспорядки на Ближнем Востоке произошли под "влиянием притока евреев из Европы", которые и стали, по его мнению, "движущей силой терроризма".

Об этом сообщил в минувшие выходные британский таблоид The Daily Mail.

"Начинаю понимать, что думают арабы об Израиле. Раньше не предполагал, что они считают его американской колонией. Арабы и евреи имеют общее происхождение: и те, и другие – семиты, плюс влияние иностранцев, евреев из Европы и, в частности, из Польши, которые и создают эти проблемы. Я понимаю, что это очень сложный вопрос, но как покончить с терроризмом, не ликвидировав его корни?" – приводит издание цитату из послания , датированного 24 ноября 1986 года и адресованного исследователю Лоренсу Ван дер Посту.

В конце письма 38-летний принц Чарльз выражает "наивную надежду", что какой-либо из президентов США сумеет противостоять "еврейскому лобби".

"Неужели никто из американских президентов не отважится противостоять еврейскому лобби и взять его под контроль? Возможно, я наивен…".

Британское движение "Против антисемитизма" уже назвало это письмо "откровенно антисемитским".

"Данное послание вызывает серьезную обеспокоенность. Похоже, будущий король считал, что "приток" жертв Холокоста в Израиль "создает проблемы", в числе которых терроризм, и их следует удалить из региона. Письмо также свидетельствует о том, что Чарльз считает Израиль не национальным очагом еврейского народа, а результатом закулисной деятельности всесильного еврейского лобби, контролирующего политику вашингтонской администрации. Мы не сомневается, что эти комментарии следует квалифицирорвать как антисемитизм", – заявил в минувшее воскресенье лидер движения Гидеон Фальтер.

Он, впрочем, признает, что со времени написания данного письма отношение Чарльза в еврейской общине стало более теплым, о чем свидетельствует его дружба с лордом Джонатаном Саксом – философом, политиком, членом Палаты лордов, занимавшим пост главного раввин Великобритании в 1991-2013 годах.

Пресс-секретарь наследного принца прокомментировал это послание, заявив, что в нем выражены впечатления от поездки и изложен набор аргументов, не отражающих позицию самого Чарльза.

Отметим, что ни один из британских монархов до сих пор не посетил еврейское государство с официальным визитом – несмотря на многочисленные приглашения со стороны израильских властей. Чарльз, впрочем, принимал участие в похоронах Шимона Переса и Ицхака Рабина, однако никаких дипломатических встреч не провел.