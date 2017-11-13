РБК: в Кремле обсуждают сценарии выдвижения Путина в президенты

Президент России Владимир Путин еще не сделал официального объявления об участии в назначенных на март 2018 года президентских выборах, однако, по словам федеральных чиновников, на которых ссылается РБК, Путин "определился, что будет участвовать".

По словам собеседников РБК, победа Путина не вызывает сомнений, а потому нет необходимости торопиться с объявлением о готовности баллотироваться.

Как стало известно РБК, в Кремле идет активное обсуждение не только даты, но и формата, в котором Путин сделает объявление об участии в следующих выборах.