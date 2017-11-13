Путин и Эрдоган провели в Сочи четырехчасовые переговоры

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели в Сочи переговоры, которые длились более четырех часов, сообщает РИА Новости.

Встреча Путина и Эрдогана сначала проходила в узком формате, потом к президентам присоединились их помощники, а под конец, по данным РИА Новости, президенты вновь общались в глазу на глаз.

После встречи Путин и Эрдоган выступили перед журналистами, назвав беседу продуктивной.

"Стороны обсудили вопросы экономики, в частности, прошлогодний спад товарооборота и ограничения на поставки сельхозпродукции. Турецкий президент выступил за снятие оставшихся ограничений в торговых отношениях с Россией. Он добавил, что нужно снять все препоны для сотрудничества бизнеса двух стран, чтобы достичь товарооборота в сто миллиардов долларов", - пишет РИА Новости.

Незадолго до начала переговоров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому руководству план совместных действий в районе Африн на севере Сирии.

"Мы взяли границу под охрану. Африн – также пограничный район. Мы не можем игнорировать угрозу, исходящую из Африна, и намерены действовать", - заявил Эрдоган, добавив, что эти планы были положительно восприняты официальной Москвой.