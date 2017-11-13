В Италии 850 граммов трюфелей продали за 75 тысяч евро

В воскресенье, 12 ноября, на сайте итальянского замка Гринцане Кавур прошли торги Asta Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, в ходе которых были проданы 10 лотов с белыми трюфелями за 370 тысяч евро.

Самый дорогой лот, 850 граммов трюфелей, найденных в этом году, ушел за 75 тысяч евро. Его обладателем стал финансист из Гонконга Юджин Фун, который сумел одолеть в ходе торгов конкурента из Объединенных Арабских Эмиратов.

В целом, основная конкуренция шла между китайскими и арабскими покупателями. Как правило, они торговались онлайн.

Часть вырученных средств будет направлена на благотворительность, заявляют устроители аукциона.

Аукцион традиционно проводится в старинном готическом замке над поселком Гринцане Кавур, где в XIX веке жил политический деятель и известный гурман Камилло Бенсо Кавур, обучивший местных виноградарей технологиям виноделия Бургундии. Наследники Кавура передали замок городу Альбе и области Пьемонт, которые учредили здесь Орден рыцарей трюфелей. Фестиваль белого трюфеля начинается с церемонии вручения приза Гринцане Кавур в области литературы, а заканчивается аукционом белых трюфелей – событием международного масштаба.

Регион Пьемонт, где расположен городок Альба, считается местом, где растут самые вкусные белые трюфели. Они встречаются намного реже и обладают гораздо более глубоким запахом, чем черные трюфели из Франции. Белый трюфель недолговечен, он растет на корнях деревьев и начинает увядать сразу, как только его достают из земли. Даже в самых идеальных условиях он может сохранять свои вкусовые качества лишь 10 дней. Поэтому истинные гурманы собираются в Альбе в период "трюфельной охоты" и с нетерпением ждут появления свежих грибов в местных ресторанах.

К ежегодному Фестивалю белых трюфелей готовятся очень тщательно. В Альбе проводятся мастер-классы и семинары, на которых специалисты рассказывают, как нужно добывать, хранить и готовить белый трюфель. Самым любопытным гостям предоставляется возможность вместе со специально обученным человеком редкой профессии – охотника за трюфелями – отправиться на поиски гриба.

Во время фестиваля в городе проводятся театрализованные представления, спектакли. Во дворе средневекового монастыря открывается ярмарка, где продаются трюфели. Сюда собиратели трюфелей приносят свои трофеи – самые маленькие грибы размером с желудь и самые большие размером с мячик. В начале сезона торговцы договариваются друг с другом о цене на трюфели.

Во всем городе стоит приятный мускусный запах. В Альбе проводят ослиные скачки, а политики с удовольствием выступают с пламенными речами перед горожанами и заезжими гурманами.