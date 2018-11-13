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В мире

Великобритания и Евросоюз согласовали условия Brexit

время публикации: 19:23 | последнее обновление: 19:33 блог версия для печати фото
Великобритания и Евросоюз согласовали условия Brexit
Великобритания и Евросоюз согласовали условия Brexit

Делегации Великобритании и Европейского союза подготовили черновой вариант соглашения о выходе Соединенного королевства из ЕС. Об этом сообщает телеканал BBC со ссылкой на правительственный источник.

В два часа дня 14 ноября премьер-министр Тереза Мэй соберет экстренное заседание правительства, чтобы заручиться поддержкой министров. Однако уже 13 ноября она начнет серию встреч с членами кабинета с глазу на глаз.

Согласно телеканалу, каждый из министров получит полный текст соглашения, чтобы решить, готовы ли они поддержать договор о Brexit. Тем министрам, для которых он окажется неприемлемым, придется подать в отставку.

Достижение соглашения стало результатом марафонных переговоров, которые вели делегации Великобритании и ЕС в Брюсселе в последние дни. Как сообщается, остается согласовать несколько второстепенных тем.

Ключевыми вопросами станут статус британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании, доступ к рабочей силе, промышленные стандарты, членство в Европейском инвестиционном банке, граница с Ирландией, таможенные тарифы и зоны покрытия мобильных телефонов.

В качестве даты выхода Великобритании из ЕС определено 29 марта 2019 года. Однако предполагается, что соглашение будет подписано в конце ноября. После этого оно должно быть ратифицировано британским парламентом.

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