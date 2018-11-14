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США пообещали 5 млн долларов за информацию о боевике ХАМАСа, ответственном за убийство трех израильтян

время публикации: 13 ноября 2018 г., 23:09 | последнее обновление: 00:41 блог версия для печати фото
США пообещали 5 млн долларов за информацию о боевике ХАМАС, ответственном за убийство трех израильтян
Плакат проекта RFJ

Госдепартамент США пообещал вознаграждение в размере 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать Салаха аль-Арури, одного из основателей боевого крыла ХАМАС "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС).

На сайте проекта RFJ указывается, что в октябре 2017 года Салах аль-Арури был избран председателем политбюро ХАМАСа. Он финансирует военные операции террористической организации на Западном берегу и руководит ими.

В 2014 году аль-Арури объявил об ответственности ХАМАСа за теракт, в результате которого были похищены и убиты трое израильтян, включая Нафтали Френкеля, имеющего двойное гражданство США и Израиля.

В октябре 2015 года особым распоряжением за номером 13223 министерство финансов США объявило аль-Арури особо опасным международным террористом, в результате чего были наложены штрафные санкции в отношении его финансовых активов.

Вознаграждение также объявлено за информацию о Халиле Юсифе Харбе, ближайшем советнике генсекретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, и Хайтаме Али Табатабаи, командире силами спецназначения "Хизбаллы" в Сирии и Йемене.

Салах аль-Арури. Краткая справка

Салах аль-Арури родился 19 августа 1966 года в деревне Арура (между Рамаллой и Шхемом). Был активным участником первой интифады, начавшейся в 1987 году, вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). Считается основателем отделения "Бригад Изаддина аль-Касама", боевого крыла ХАМАС, на Западном берегу.

В 1990 году был арестован, вышел на свободу в марте 2007-го, но через несколько месяцев (22 июня 2007 года) вновь был задержан и находился под административным арестом. Конкретных обвинений аль-Арури предъявлено не было.

17 марта 2010-го был освобожден с условием, что на три года уедет за границу. Аль-Арури, не получив разрешения на выезд в Иорданию, отправился в Сирию, туда же вскоре перебралась его жена с детьми. После начала гражданской войны в Сирии Салах аль-Арури переехал в Турцию.

Активно участвовал в подготовке "сделки Шалита", был первым представителем ХАМАС, который согласился комментировать условия этой сделки для израильских СМИ (аль-Арури хорошо говорит на иврите). В декабре 2012 года был в составе делегации политбюро ХАМАС, посетившей сектор Газы.

Имя Салаха аль-Арури вновь прозвучало в израильских СМИ в июне 2014 года. Он был назван одним из организаторов похищения трех израильтян: 16-летнего Гилада Шаэра, 16-летнего Нафтали Френкеля и 19-летнего Эяля Ифраха. В августе аль-Арури фактически признал, что похищение и убийство израильских поселенцев было спланировано руководством ХАМАС, однако позже заявил, что политическому руководству о планах боевиков известно не было.

После этих событий Израиль, используя влияние своих зарубежных союзников, добился изгнания аль-Арури сначала из Турции, затем из Катара.

В мае 2017 года Салах аль-Арури был избран в состав политбюро ХАМАС и назначен главой отдела международных отношений. В октябре он стал заместителем председателя политбюро ХАМАС.



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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 октября 2017 г.
ХАМАС официально подтвердил избрание аль-Арури заместителем главы этой организации
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 октября 2017 г.
Салах аль-Арури стал заместителем председателя политбюро ХАМАСа
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июня 2017 г.
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