Трамп: участие США в сделке с Ираном может быть прекращено в любой момент

В пятницу, 13 октября, президент США Дональд Трамп обнародовал "масштабную стратегию" американской администрации в отношении Ирана.

Выступая со специальным обращением, Трамп заявил, что "фанатичный режим" Ирана остается главным спонсором терроризма. "Иранский режим жаждет смерти для США и смерти для Израиля", - заявил он, заметив, что после заключения "ядерной сделки", условия которой были согласованы и утверждены в 2015 году, при администрации Барака Обамы, иранская агрессия неуклонно набирала силу.

Президент подчеркнул, что участие США в сделке с Ираном может быть прекращено в любой момент.

"Мы не будем следовать дорогой, которая приведет к еще большему насилию и распространению терроризма. Я поручаю моей администрации работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы исправить серьезные недоработки сделки", - сказал президент США.

Трамп заявил, что Иран неоднократно нарушал условия "ядерной сделки" и пообещал, что американская администрация примет все меры для свертывания иранской ядерной программы.

Президент Трамп подтвердил, что министерство финансов США вводит санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. (Об этом было сообщено на сайте минфина США за несколько минут до выступления Трампа).

КСИР также добавлен в список организаций, поддерживающих терроризм. В начале октября Тегеран заявил, что примет ответные меры в случае введения США новых санкций против Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, в июле 2015 года Иран и "шестерка" посредников (США, Великобритания, КНР, Франция, Германия и Россия) подписали "ядерное соглашение", позволяющее снять с Тегерана введенные против него экономические санкции в случае выполнения договоренностей. Против "ядерного соглашения" активно выступает Израиль.

По соглашению президент США каждые три месяца удостоверяет Конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.

Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики, напоминает ВВС.





