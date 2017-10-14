14 октября 2017 г.
последняя новость: 02:04
Диетологи рассказали, как пить вино
68-летняя Пугачева затмила всех!
Забросала мужа фекалиями за измены
Малахов основал телекомпанию
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:37 Иран назвал речь Трампа "бредовой", Россия – "ошибочной"
22:14 Рыбак чуть не умер, когда живая рыба прыгнула ему в горло
20:27 Одри Азулай избрана новым генеральным директором UNESCO
20:13 Трамп: участие США в сделке с Ираном может быть прекращено в любой момент
19:44 Авиакомпания Finnair отправила свой последний "рейс в ад"
18:37 Женщина погибла во время прыжка с парашютом, полученного в качестве подарка на юбилей
17:43 Пассажир, поссорившись с таксистом, нанес ему около двадцати ножевых ран
17:04 Глава МИД РФ заявил о "приверженности России соглашению по иранскому атому"
16:11 В Тверской области незаконно умерщвлены 205 собак
15:50 Девушка погибла, фотографируясь на краю обрыва
В мире

Трамп: участие США в сделке с Ираном может быть прекращено в любой момент

время публикации: 13 октября 2017 г., 20:13 | последнее обновление: 13 октября 2017 г., 22:01 блог версия для печати фото
Трамп обнародовал "масштабную стратегию" американской администрации в отношении Ирана
Трамп обнародовал "масштабную стратегию" американской администрации в отношении Ирана
Трамп обнародовал "масштабную стратегию" американской администрации в отношении Ирана

В пятницу, 13 октября, президент США Дональд Трамп обнародовал "масштабную стратегию" американской администрации в отношении Ирана.

Выступая со специальным обращением, Трамп заявил, что "фанатичный режим" Ирана остается главным спонсором терроризма. "Иранский режим жаждет смерти для США и смерти для Израиля", - заявил он, заметив, что после заключения "ядерной сделки", условия которой были согласованы и утверждены в 2015 году, при администрации Барака Обамы, иранская агрессия неуклонно набирала силу.

Президент подчеркнул, что участие США в сделке с Ираном может быть прекращено в любой момент.

"Мы не будем следовать дорогой, которая приведет к еще большему насилию и распространению терроризма. Я поручаю моей администрации работать в тесном контакте с Конгрессом и союзниками, чтобы исправить серьезные недоработки сделки", - сказал президент США.

Трамп заявил, что Иран неоднократно нарушал условия "ядерной сделки" и пообещал, что американская администрация примет все меры для свертывания иранской ядерной программы.

Президент Трамп подтвердил, что министерство финансов США вводит санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Иране. (Об этом было сообщено на сайте минфина США за несколько минут до выступления Трампа).

КСИР также добавлен в список организаций, поддерживающих терроризм. В начале октября Тегеран заявил, что примет ответные меры в случае введения США новых санкций против Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, в июле 2015 года Иран и "шестерка" посредников (США, Великобритания, КНР, Франция, Германия и Россия) подписали "ядерное соглашение", позволяющее снять с Тегерана введенные против него экономические санкции в случае выполнения договоренностей. Против "ядерного соглашения" активно выступает Израиль.

По соглашению президент США каждые три месяца удостоверяет Конгресс в том, что оно по-прежнему соблюдается и соответствует национальным интересам страны, и рекомендует продолжать приостановку болезненных санкций, введенных в ответ на иранскую ядерную программу.

Трамп после вступления в должность дважды неохотно заверял сделку, но отныне решил отказаться от этой практики, напоминает ВВС.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 октября 2017 г.
Глава МИД РФ заявил о "приверженности России соглашению по иранскому атому"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 октября 2017 г.
Иранская оппозиция опубликовала данные о секретных военных ядерных объектах в Иране
// NEWSru.co.il // В мире // 10 октября 2017 г.
Белый дом: "Дональд Трамп уже принял решение относительно Ирана"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 октября 2017 г.
Иран грозит ответными мерами в случае введения США санкций против КСИР
// NEWSru.co.il // В Израиле // 9 октября 2017 г.
Биньямин Нетаниягу и Тереза Мэй обсудили "ядерную" сделку с Ираном
// NEWSru.co.il // В мире // 6 октября 2017 г.
Президент США Дональд Трамп: "Возможно, это затишье перед бурей"







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 14 октября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017