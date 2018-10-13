Сенат США одобрил два законопроекта, направленных против "Хизбаллы" и ХАМАСа

Сенат США одобрил два законопроекта, направленных против ливанской террористической организации "Хизбалла", сообщает JTA. Один из них – об использовании гражданских лиц в качестве "живых щитов" – осуждает не только "Хизбаллу", но и ХАМАС, систематически использующий мирных жителей в качестве прикрытия для террористов.

Второй законопроект налагает санкции не только на государственные структуры, финансирующие боевое крыло террористической организации "Хизбалла", но также на компании и физические лица, способствующие привлечению средств для "Хизбаллы".

Напомним, в начале октября Сенат США утвердил инициированные сенаторами Марко Рубио (Республиканская партия) и Джин Шахин (Демократическая партия) поправки к закону, предусматривающие ужесточение экономических санкций против ливанской террористической организации "Хизбалла".

Новые санкции направлены против физических и юридических лиц, оказывающих помощь в мобилизации средств для "Хизбаллы", включая поддержку принадлежащих ей СМИ, а также против правительственных структур и организаций, прямо или косвенно оказывающих финансовую или материальную поддержку "Хизбалле".