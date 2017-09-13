"Европа – игровая площадка преступников": полиция не может поймать двух аферистов

44-летний британец Марк Эклом, соблазнявший и обиравший женщин, один из наиболее опасных мошенников Соединенного Королевства, был запечатлен камерами наружного наблюдения в одном из женевских кафе в мае этого года. Рядом с ним находился его сообщник – 50-летний испанец Хосе Мануэль Костас Эстевес, строительный подрядчик, обвиняемый в ограблении правительственных ведомств путем подачи ложных счетов на сумму 11 млн. евро.

Эстевеса, которому грозит шесть лет тюрьмы, испанская полиция ловит и не может поймать уже более года, пишет в среду, 13 сентября, сайт новостной службы Sky News.

Эклом известен полиции тем, что похитил у 57-летней Кэролайн Вудс 1,1 миллиона долларов. Он встретил свою жертву в магазине готового платья, представился швейцарским банкиром, а также миллионером и сотрудником службы контрразведки MI6, пообещал жениться на ней, а затем попросил одолжить эту сумму и сбежал, забрав с собой все сбережения "возлюбленной".

Сотрудник пограничной службы Великобритании Крис Хоббс заявил в интервью изданию, что отсутствие пограничного контроля на территории Евросоюза превращает Европу в "огромную игровую площадку для преступников, которые могут спокойно перемещаться по континенту, не боясь ареста".

"Задержать преступников можно лишь в том случае, если они попадут в аварию, окажутся в больнице или совершат еще какие-то преступления. Но даже в этом случае они могут избежать ареста, воспользовавшись фальшивыми документами" – приводит издание слова полицейского.