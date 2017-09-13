Врач-анестезиолог из Самары изнасиловал находившуюся под наркозом пациентку

Врач-анестезиолог из Самары подозревается в изнасиловании пациентки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"В настоящее время подозреваемый задержан, в ходе допроса он дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила во вторник, 12 сентября, пресс-служба Следственного управления СКР по Самарской области.

По версии следствия, преступление было совершено 2 августа. Врач-анестезиолог самарской частной клиники, оказывающей услуги по косметологии и пластической хирургии, изнасиловал пациентку, воспользовавшись тем, что после операции женщина находилась под общим наркозом, пишет газета "Комсомольская правда".

Расследование данного уголовного дела продолжается.