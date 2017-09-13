C космодрома Байконур стартовал корабль "Союз МС-06" с новым экипажем МКС

В ночь на среду, 13 сентября, с космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-06", на борту которого находится новый экипаж Международной космической станции (МКС).

В составе основного экипажа МКС-53/54 Александр Мисуркин (командир корабля, "Роскосмос"), астронавты Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба (бортинженеры, NASA), передает агентство "Интерфакс".

Как планируется, корабль пристыкуется к МКС приблизительно через шесть часов после старта, в 05:58 по московскому времени.

На МКС участников новой экспедиции ожидают российский космонавт Сергей Рязанский, американец Рэндольф Брезник и итальянец Паоло Несполи.