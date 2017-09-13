Опрос Rasmussen Reports: более 60% американцев считают, что Хиллари Клинтон пора на пенсию

Компания Rasmussen Reports провела опрос среди американских граждан с целью определить их отношение к бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон. Опрос проводился 10-11 сентября, на фоне выхода в свет книги "Что случилось", в которой Клинтон попыталась объяснить согражданам причины своего поражения на президентских выборах.

По результатам опроса, только 30% потенциальных американских избирателей считают, что у Клинтон еще есть политическое будущее. 61% опрошенных заявили, что ей пора уходить на пенсию (после поражения на выборах таких было 55%). Причем среди мужчин значительно больше, чем среди женщин, тех, кто полагает, что Клинтон пора на пенсию.

Почти половина респондентов (49%) считают, что постоянное присутствие Клинтон на национальной арене наносит ущерб интересам Демократической партии. Только 21% заявили, что ее присутствие в политике полезно для партии.

Наиболее вероятной причиной поражения Хиллари Клинтон на выборах 44% участников опроса назвали слабость ее кандидатуры. Только 11% считают, что она проиграла, потому что у нее был сильный противник. 40% согласны с Клинтон в том, что основной причиной ее поражения были внешние факторы.

В целом, респонденты-демократы благосклонней относятся к Клинтон, чем респонденты-республиканцы. Так, 59% республиканцев и 53% участников, не ассоциирующих себя ни с одной из ведущих партий, считают, что основной причиной поражения была слабость ее кандидатуры. А большинство респондентов-демократов (65%) назвали главной причиной поражения Клинтон внешние факторы.

Сама Хиллари Клинтон на презентации своей книги заявила, что проиграла, прежде всего, из-за истории с использованием личной почты для секретной государственной переписки.

Хиллари Клинтон. Краткая биографическая справка

Хиллари Диана Родэм (после замужества – Клинтон) родилась 26 октября 1947 года в Чикаго. Она воспитывалась в консервативной и набожной семье. Ее отец был сыном иммигрантов из Уэльса и Англии, среди предков матери были англичане, шотландцы, валийцы и французы.

В школьные годы Хиллари была отличницей, спортсменкой и скаутом. Уже в юности в ней явно проявлялись задатки общественного лидера. Еще в 13-летнем возрасте она увлеклась политикой. 15-летней девочкой она поддерживала борца за гражданские права Мартина Лютера Кинга, а в 17 лет уже принимала реальное участие в предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Барри Голдуотера.

В 1965-м, после поступления в колледж Уэлсли, Хиллари стала лидером студентов-республиканцев. Но война во Вьетнаме изменила ее политические взгляды. Хиллари, принимавшая участие в антивоенных акциях, перешла в лагерь демократов. В 1968-м она стала президентом студенческой ассоциации своего колледжа.

После колледжа Хиллари поступила в престижный Йельский университет, окончив его с отличием, она стала дипломированным юристом. Специализировалась на правах детей.

Весной 1971-го она познакомилась с Биллом Клинтоном, который также изучал юриспруденцию в Йеле. Лето они провели вместе, в Калифорнии. Поженились они только осенью 1975-го, поскольку Хиллари была очень занята своей карьерой и считала, что еще не готова к семейной жизни. В 1980-м родилась ее единственная дочь Челси.

В 1992-м кандидат от Демократической партии Билл Клинтон одержал победу на выборах президента США. И в январе 1993-го Хиллари Клинтон стала первой леди Америки. Клинтон был президентом до 2001-го года. Последние годы его президентства были омрачены громким "сексуальным скандалом": президента обвинили в интимной связи с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. В конце концов, Билл признался в супружеской измене. Однако развода не последовало.

В 2001-м Хиллари Клинтон стала сенатором от штата Нью-Йорк. В 2008-м году она боролась за выдвижение своей кандидатуры на пост президента США от Демократической партии, но проиграла более молодому Бараку Обаме. 7 июня 2008 она заявила о поддержке кандидатуры Обамы. После победы на президентских выборах Обама предложил ей занять пост госсекретаря. 21 ноября 2008 года Хиллари Клинтон согласилась занять этот пост. 21 января 2009 года она вступила в должность главы Госдепартамента США и проработала на этом посту до 1 февраля 2013 года.

В апреле 2015-го было объявлено, что Хиллари Клинтон вступает в борьбу за пост президента США. В июне 2016-го она была выдвинута кандидатом на пост президента США от Демократической партии. В ноябре 2016-го проиграла президентские выборы кандидату-республиканцу Дональду Трампу.

В настоящее время позиционирует себя как "гражданский активист", не занимает никаких формальных должностей. В апреле 2017-го заявляла, что больше не намерена баллотироваться на государственные посты. Однако некоторые политические аналитики считают, что Хиллари Клинтон еще может попытаться вернуться во власть.





