Израильские политики почтили память Эли Визеля на его родине – в Румынии

Более полутора тысяч жителей городка Сигет, расположенного на севере Румынии, приняли участие в мероприятиях, посвященные памяти их земляка, еврейского писателя Эли Визеля – журналиста и общественного деятеля, лауреата Нобелевского премии мира.

Эти мероприятия организовали международный еврейский проект "Лимуд СНГ" и "Марш живых" при поддержке "Клеймс конференс" и Всемирной сионистской организации (ВСО).

Завершающим и наиболее ярким событием стал марш памяти Визеля, который прошел под лозунгом "Антисемитизм ведет в Освенцим" и стал ответом на антисемитские демонстрации в США и Европе. Сотни людей прошли от дома, где родился и жил Визель, через центр Сигета к вокзалу, откуда в мае 1944 года все евреи города, включая Визеля, его сестер и их родителей, были депортированы в лагерь смерти Освенцим.

В марше приняли участие и иностранные гости: израильский министр по делам пенсионеров Гила Гамлиэль, глава партии "Еш Атид" и депутат Кнессета Яир Лапид, почетный консул Румынии в Израиле и личный врач Нетаниягу доктор Цви Беркович, председатель ЕНФ Дани Атар, основатель проекта Limmud FSU Хаим Чеслер, исполнительный президент "Клеймс Конференс" Грег Шнайдер, глава еврейской общины Румынии доктор Орэль Вайнер, вице-председатель Верховного суда Израиля Эльяким Рубинштейн, председатель проекта Limmud FSU Мэтью Бронфман, раввин Ицхак Гринберг и директор Центра изучения иудаизма памяти Эли Визеля при Бостонском университете профессор Стивен Кац.

Отметим, что в судьбе русскоязычных евреев Эли Визель сыграл важную роль – он раньше других понял, что их права в Советском Союзе ущемляются, и им нужна помощь. В 1965 году он отправился в поездку по СССР, чтобы получить достоверные сведения о положении советских евреев, и встретился с тысячами представителей еврейской общины. Находясь под впечатлением от увиденного и услышанного, он написал книгу "Евреи молчания", в которой призвал международную общественность помогать евреям СССР в их борьбе за право на выезд из страны.

На церемонии открытия мемориальной таблички на вокзале Сигета выступил глава партии "Еш Атид" Яир Лапид. "Мы здесь, чтобы отдать дань уважения Эли Визелю, дорогому нам человеку, чья личная память превратилась в коллективную память целого народа. Эли Визель был близким другом моего отца, я знал его еще ребенком. Мы здесь, чтобы отдать дань уважения человеку, который внес огромный вклад в сохранение памяти о Холокосте, а также сделал немало для борьбы с антисемитизмом и сделал много хорощего и полезного для Государства Израиль", – заявил израильский политик.

Лапид затронул и международные темы, в том числе, рост антисемитизма во всем мире, и выразил глубокое разочарование тем, как президент Трамп реагирует на это в его стране.

"Я верю в то, что Трамп является искренним другом Израиля, но должен признать, что разочарован его реакцией на ужасные проявления антисемитизма. Они напоминают нам о самых темных периодах в истории и возвращают нас снова в Европу 1930-х годов", – отметил Лапид.

"К сожалению, нам до сих пор приходится сталкиваться с ненавистью тех, кто отрицает Холокост, постоянными проявлениями антисемитизма и другими опасностями, источником коренится в невежестве людей, – заявила министр Гила Гамлиэль. – Наш долг – продолжать борьбу, которую начал Эли Визель – борьбу с ненавистью, фанатизмом и демонами прошлого".

"Сегодня мы выполнили взятое на себя обязательство перед одним из наиболее ярких наставников проекта Limmud FSU, Эти Визелем, – отметила Сандра Кан, со-основатель Limmud FSU. – Мы достойно почтили память наиболее выдающегося жителя этого города".

Доктор Цви Беркович озвучил на мероприятии сообщение от израильского премьер-министра. "Биньямин Нетаниягу всегда искренне ценил и уважал Эли Визеля, – сказал Беркович. – Глава правительства надеется, что подобные мероприятия будут проводиться ежегодно, чтобы подчеркнуть важность того, к чему призывал Эли Визель – терпимость, братство, долг помнить и никогда не забывать".