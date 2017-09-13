Секстремистка FEMEN у посольства США в Киеве призвала ураган на голову президента Трампа

В среду, 13 сентября, около здания посольства США в Киеве активистка женского движения FEMEN устроила одиночную акцию. На теле полуобнаженной девушки, изображавшей статую Свободы, белой краской было написано: "Irma, flush Trump". Секстремистка была обута в сапоги и держала над головой зонтик.

Как пояснили в пресс-службе FEMEN, тем самым активистка этой организации "призвала ураган "Ирма" смыть в унитаз женофоба и угрозу для всего человечества – Дональда Трампа".

"Как и подобает настоящим ведьмам, FEMEN взывает к силам природы очистить мир от рыжей чумы патриархата. Сутенерская природа Трампа угрожает не только женщинам США, но и женщинам всего мира возвратом к самым диким формам ксенофобии и женоненавистничества", – говорится в заявлении этого женского движения.

Напомним, что 8 ноября 2016 года, в день выборов президента, активистки FEMEN сумели прорваться на избирательный участок в центре Манхэттена, где в это время голосовали Дональд Трамп и его супруга Меланья. Две полуобнаженные женщины кричали: "Вон отсюда, Трамп! Убирайся с нашего участка!" Нарушительницы были одеты лишь в джинсы, а на их голых торсах красовались оскорбительные надписи. Полиция задержала женщин, поведение которых было расценено как нарушение закона о запрете на агитацию вблизи избирательных участков.

Феминистское движение FEMEN возникло на Украине в 2008 году. Первоначально декларировалось, что создание движения является реакцией на растущую на Украине и в других странах Восточной Европы индустрию секса. Движение быстро превратилось из локального в международное, и действует теперь во многих странах (несколько лет назад отделение FEMEN было создано и в Израиле). Активистки FEMEN в каждой стране выбирают для своей борьбы наиболее актуальные для них темы (религиозное мракобесие, диктаторские режимы, запрет на аборты, женское обрезание, дискриминация по половому признаку, торговля живым товаром и так далее). Во время своих акций девушки из FEMEN, как правило, обнажают грудь и расписывают тело лозунгами.