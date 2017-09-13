СМИ: решением киевского суда арестованы активы Игоря Коломойского

Печерский районный суд Киева арестовал здание завода "Биола" в Днепре (бывший Днепропетровск), здание в Киеве, которое арендует телерадиокомпания "Студия 1+1", а также самолет Boeing по делу хищения средств из Приватбанка, сообщает сайт "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.

"По данным СМИ, все это имущество принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому", – пишет РИА Новости. Хотя в сообщении сайта "Українські Новини" имя Коломойского не упоминается.

"Согласно судебным материалам, должностные лица Приватбанка, путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели чужим имуществом, а именно государственными средствами Национального банка в сумме более 19 млрд гривен, выделенным на рефинансирование", – говорится в публикации украинского онлайн-издания.

"В рамках следствия прокурор просил суд о наложении ареста на следующее имущество: принадлежащие ООО "Гаджибей" земельные участки в Одесской области, Овидиопольском районе, массив "Золотой берег" (акватория Черного моря); принадлежащее ООО "Подол Недвижимость" нежилые помещения жилищно-офисного здания и подземного паркинга в Киеве по ул. Кирилловская, 23 (арендует "Студия 1+1"); здание завода "Биола" в Днипре, ул Береговая, 135, которое принадлежит ООО "Эрлан"; самолет Boeing 767-300 (собственность португальской Pennylane – Comercio Internacional LDA). Кроме того, прокурор просил об аресте следующей недвижимости: принадлежащее ООО "Имме" здание в Киеве по проспекту Степана Бандеры 34 площадью 6921 кв.м; принадлежащее ООО "Акватера" и ООО "Арлан" нежилые здания в Днипре ул. Чкалова, 27; здание торгового павильона в Одессе ул.Космонавтов 32 (принадлежит ПАО «Проектно-поисковый институт "Южмедбиосинтез"). 4 сентября суд принял решение арестовать все указанное имущество, а 7 сентября принял решение об аресте зернового терминала "Бориваж" в Одесской области (принадлежит ООО "Агротерминал Логистик")", –пишет сайт "Українські Новини".

Весной 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об освобождении Игоря Коломойского от должности главы Днепропетровской областной государственной администрации. В официальном сообщении было сказано: "Президент Украины Петр Порошенко удовлетворил просьбу Игоря Коломойского об отставке с должности главы Днепропетровской областной государственной администрации. Соответствующий Указ глава государства подписал во время встречи с ним. Президент отметил, что Днепропетровщина должна оставаться надежным защитным рубежом на Востоке Украины. "Мы должны обеспечить мир, стабильность и спокойствие. Днепропетровщина должна оставаться бастионом Украины на Востоке, защищать мир и покой граждан", – сказал Петр Порошенко. Накануне Порошенко объявил выговор Коломойскому, который лично вмешался в конфликт в связи со сменой руководства "Укртранснафта" и публично нахамил журналисту радио "Свободы". На сайте президента Украины было опубликовано заявление, согласно которому, он объявил губернатору выговор "за нарушение правил профессиональной этики, поступок, который порочит его как государственного служащего". Ранее Порошенко заявил о необходимости выполнить решение правительства по "Укртранснафте", в рамках которого Коломойский утрачивал контроль над компанией. Коломойский тогда говорил, что договорился с правительством о поручении иностранным компаниям проведения аудиторской проверки "Укртранснафты".