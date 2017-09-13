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В мире

Блогер Лапшин, освобожденный из тюрьмы в Баку, 14 сентября вернется в Израиль

время публикации: 12:42 | последнее обновление: 12:42 блог версия для печати

В четверг, 14 сентября, блогер Александр Лапшин, который провел семь месяцев в бакинской тюрьме, будет депортирован из Азербайджана в Израиль, сообщает РИА Новости. Эту информацию подтвердили редакции NEWSru.co.il информированные источники.

Напомним, что 11 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал Александра Лапшина, которого в июле приговорили к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. На официальном сайте президента Азербайджана был опубликован следующий текст: "Приказ Президента Азербайджанской Республики об амнистии А.Лапшина. Руководствуясь пунктом 22 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, я постановляю: I. Освободить Лапшина Александра Валерьевича, гражданина Государства Израиль, 1976 года рождения, приговоренного Бакинским судом по тяжким преступлениям 20 июля 2017 года к тюремному заключению. II. Этот ордер вступает в силу со дня его подписания. Ильхам Алиев, Президент Азербайджанской Республики, Баку, 11 сентября 2017 года".

Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов сообщил, что незадолго до помилования Лапшин в тюрьме предпринял попытку суицида и проходил лечение.

Подруга Лапшина вскоре после этого написала на его странице в Facebook: "Он в порядке, на самом деле, здоровью ничего не угрожает. В ближайшие дни улетит из Баку".

Министерство иностранных дел Израиля распространило следующие заявление: "Мы рады решению президента Азербайджана помиловать господина Лапшина, которого на протяжении всего периода задержания и заключения сопровождали сотрудники посольства Израиля. Будем рады видеть его в ближайшее время в Израиле. Мы будет сопровождать его на протяжении всего процесса возвращения".

Приговор Бакинского суда в отношении Лапшина вступил в силу 14 августа 2017 года. Предпринимались шаги по его экстрадиции в Израиль. Рассматривалась возможность подачи прошения и об экстрадиции Лапшина в Россию, но он предпочел обратить с просьбой о выдаче его властям Израиля, где проживают его близкие.

20 июля гражданин Израиля и России, блогер Александр Лапшин, был приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы за посещение Нагорного Карабаха. Лапшину были предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы и призывах к нарушению территориальной целостности Азербайджана. Прокуратура требовала для блогера 6,5 лет лишения свободы.

Накануне вынесения приговора Лапшин не признал вину, но заявил о раскаянии.

Блогер Александр Лапшин (1976 года рождения) был задержан в Минске в ночь на 15 декабря 2016 года. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это было связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года, как сообщали азербайджанские СМИ, Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту.

МИД Израиля, а также российское внешнеполитическое ведомство безуспешно пытались предотвратить экстрадицию Лапшина в Азербайджан. Депутат Кнессета Ксения Светлова ("Сионистский лагерь") требовала от правительства более активных действий, направленных на освобождение гражданина Израиля, отслужившего в боевых частях ЦАХАЛа.

7 февраля Александр Лапшин был специальным рейсом доставлен из Минска в Баку. Экстрадиция была осуществлена вскоре после того, как Верховный суд Беларуси отклонил апелляцию Лапшина.

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