Неонацисты Швеции планируют пройти маршем мимо синагоги Готенбурга в Судный день

Еврейская община Готенбурга, второго по величине города Швеции, обеспокоена тем, что члены неонацистского движения "Северное сопротивление" планируют пройти маршем мимо главной синагоги 30 сентября, когда евреи отмечают постом и молитвами Судный день – Йом Кипур.

Об этом пишет в среду, 13 сентября, сайт газеты The Jerusalem Post.

Лидеры общины намерены обжаловать решение полиции, отказавшейся запретить этот марш, приуроченный ко времени проведения местной книжной ярмарки, крупнейшего литературного фестиваля Скандинавии, где соберутся около 100.000 человек.

Алан Стутзинки, лидеры еврейской общины города, говорит, что его единоверцы опасаются преследований и нападений со стороны активистов "Северного сопротивления", который неоднократно позволяли себе антисемитские высказывания, увенчавшиеся событиями в городе Умео, где в апреле этого года был закрыт – в связи получением электронных писем, содержащих угрозы физической расправы.

Однако Эрик Норд, шеф полиции Готенбурга, заявил в ответ на просьбы еврейской общины, что граждане страны имеют право на проведение маршей, но тот, кто проявит агрессию, будет задержан, сообщает государственный телеканал SVT.