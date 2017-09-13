Опрос AJC: евреи США возражают против переноса посольства в Иерусалим

Результаты опубликованного в среду, 13 сентября, ежегодного отчета Американского Еврейского Комитета (AJC) свидетельствуют: 44% американских евреев возражают против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В ходе данного исследования были опрошены по телефону около 1000 евреев в возрасте свыше 18 лет. Вопросы, задаваемые социологами, касались политических взглядов респондентов, их мнения о работе правительства, а также проблемы антисемитизма, американо-израильских отношений и религиозного плюрализма в Израиле.

Среди опрошенных 9% были представителями ультраортодоксальной общины, 16% – консерваторы, 31% – реформисты и 39% определили себя как "просто евреи".

По вопросу о переносе посольства, которое не одобряет большинство опрошенных, 36% заявили, что не возражали бы, но следует прежде дождаться прогресса на мирных переговорах, а 16% считают, что этот план надо немедленно реализовать. Любопытно, что среди тех, кто принципиально против переноса, 51% составляют сторонники Демократической партии и лишь 26% – Республиканской.

Большинство опрошенных (77%), как выяснилось, не одобряют деятельность Дональда Трампа на посту главы Белого дома, а довольны действующим президентом лишь 21%.

Примерно такое же соотношение голосов наблюдается по вопросу о проводимой Трампом политике ограничения иммиграции в США: 76% высказались против, а 23% находят этот шаг целесообразным. По проблемам российско-американских отношений и иранской ядерной программы – 67% недовольны действиями Трампа, а одобряют лишь 26%.

Следует отметить, что неизменными сторонниками Трампа являются представители ультраортодоксальной еврейской общины США, больше половины которых (54%) поддержали его на выборах и продолжают одобрять и сегодня.

55% американских евреев заявили, что они выступают за создание палестинского государства, а 40% возражают против этого плана. Подавляющее большинство опрошенных полагают, что по сравнению с прошлым годом перспективы мирного урегулирования остались на том же уровне.

Опрос зафиксировал значительный рост количества тех, кто обеспокоен антисемитизмом в своей стране. В 2016 году 73% считали это проблемой, а 21% "очень серьезной проблемой". Спустя год это соотношение составляет 84% к 41%.

Более половины опрошенных убеждены: тот факт, что ортодоксальный иудаизм является основной религией в Израиле, ослабляет его связь с американскими евреями.





