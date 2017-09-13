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Трагедия в Кентукки: перед убийством преступник опубликовал "пост" в Facebook

время публикации: 21:28 | последнее обновление: 21:28 блог версия для печати фото
Трагедия в Кентукки: перед убийством преступник опубликовал "пост" в Facebook

24-летний Итан Рид, житель города Скоттсвилл, штат Кентукки, в октябре прошлого года убил мать своего ребенка, 20-летнюю Кайлу Ходжес. Сегодня на выездной сессии окружного суда графства он был признан виновным в убийстве.

Преступнику грозит лишение свободы сроком на 50 лет с правом помилования через 20 лет, пишет в среду, 13 сентября, издание The Daily News

За несколько минут до убийства Рид опубликовал в социальной сети Facebook следующий текст:

"Простите, ребята. Правда, я не такой уж плохой человек, просто меня до этого довели. Я разочаровался во всем, и в себе тоже. Это очень грустно. Наверное, я ужасный человек. Учитесь на моих ошибках. Просто знайте – я этого не хотел. Люблю вас всех. Мне не суждено быть счастливым. Никогда. Ппостите. Люблю вас всех. Хо-хо – Итан Рид".

Дочь Итана и Кайлы, Эви Блу, которой в момент убийства было семь месяцев, воспитывает отец убитой – Байрон Ходжес.

Приговор по данному делу будет вынесен 29 ноября этого года.

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Среда, 13 сентября 2017 г.
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