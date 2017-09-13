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Попытка ограбления банка в Тбилиси: преступник покончил с собой

время публикации: 03:21 | последнее обновление: 03:26 блог версия для печати фото
Попытка ограбления банка в Тбилиси: преступник покончил с собой

В Тбилиси вооруженный преступник предпринял попытку ограбления банка. Когда на место прибыли сотрудники полиции, он в ответ на требование сдаться покончил с собой.

Инцидент произошел во вторник, 12 сентября, в филиале "Банка Грузии" на проспекте Церетели, передает агентство "Новости-Грузия".

"После задействования кнопки тревоги, полиция прибыла на место в течение полутора минут и зашла в банк. Когда нападавшего попросили сдаться, он покончил с собой", – сообщили агентству в пресс-центре МВД Грузии.

Несколькими часами ранее в том же районе имела место другая попытка ограбления банка. Неизвестный, лицо которого скрывала маска, вошел в банк и потребовал передать ему деньги. После того как охранники вызвали полицию, злоумышленник скрылся бегством. По предварительным данным, он был вооружен огнестрельным оружием.

Имеется ли связь между этими двумя происшествиями, пока неясно.

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