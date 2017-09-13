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В мире

В кратере вулкана около Неаполя погибли отец, мать и их 11-летний сын

время публикации: 09:06 | последнее обновление: 09:06 блог версия для печати фото
В кратере вулкана около Неаполя погибли отец, мать и их 11-летний сын

В кратере вулкана Сольфатара (Поццуоли), расположенного в районе Флегрейских полей около Неаполя, в результате несчастного случая погибли три человека – отец, мать и их сын, сообщает итальянское агентство ANSA.

Судя по опубликованной информации, 11-летний мальчик прошел за ограждения и оказался в зоне, запрещенной для посещения, где его начало затягивать в грязь, 45-летний отец и 42-летняя мать бросились на помощь сыну, но в результате все они погибли. Удалось спасти только 7-летнего мальчика, который был младшим сыном в этой семье. Ребенку, находившемуся в шоковом состоянии, оказали первую помощь, о его дальнейшей судьбе не сообщается.

Имена погибших не публикуются. Известно, что речь идет о семье из Турина.

В сообщении отмечается, что люди могли погибнуть от отравления ядовитыми газами, выделяющимися из-под поверхности в зоне вулканической активности.

После этого трагического инцидента начато расследование. Вероятно, будут усилены меры безопасности.

Местные жители отмечают, что не помнят подобных трагедий за последние 40 лет.

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