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Россия подверглась "телефонному терроризму". СМИ сообщают, что звонки поступают из Украины

время публикации: 22:35 | последнее обновление: 22:52 блог версия для печати фото
Россия подверглись "телефонному терроризму". СМИ сообщают, что звонки поступают из Украины

С начала недели на крупные города России обрушился шквал телефонных звонков с сообщениями о бомбах в местах скопления людей. В среду, 13 сентября, "телефонные террористы" добрались до Москвы.

По данным РИА Новости, только во вторник из-за звонков были эвакуированы 205 объектов. Они затронули 45 тысяч человек.

Звонки получали в Омске, Ставрополе, Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске, Якутске.

13 сентября полиция Москвы получила сообщения о бомбах в 22 торговых центрах, нескольких вокзалах, гостиницах и вузах. По информации "Газета.ру", эвакуировать также пришлось Красную площадь. За вечер спасательные службы только в столице эвакуировали около 50 тысяч человек.

По факту заведомо ложных сообщений о якобы готовящихся актах терроризма в Москве заведено уголовное дело по статье 207 УК РФ.

Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер в эфире радио Sputnik предположил, что речь идет о спланированной акции, которая режиссируется из определенного центра.

РИА Новости процитировало источник в правоохранительных органах, который сообщил, что "имеется оперативная информация, подтверждающая, что звонки поступают с территории Украины".



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