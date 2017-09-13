13 сентября 2017 г.
Шарики и цацики
О пользе частой мастурбации
Кобзон стал легендой еврейского народа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:08 В Испании умер израильский турист, пострадавший во время похода в Пиренеях
04:07 Врач-анестезиолог из Самары изнасиловал находившуюся под наркозом пациентку
03:21 Попытка ограбления банка в Тбилиси: преступник покончил с собой
02:06 C космодрома Байконур стартовал корабль "Союз МС-06" с новым экипажем МКС
22:37 В Барселоне полиция эвакуировала людей из храма Саграда-Фамилия
19:21 В Москве предпринята попытка поджога еврейского центра
18:10 Компания "Арэль" отправила вертолет в Монголию, где заблудились пятеро израильтян
17:26 "Давид против Голиафа": бывший игрок подал в суд на индустрию азартных игр
16:15 Десятки австралийских школьниц-мусульманок насильно выданы замуж в последние два года
14:59 Крупнейшие киносети России отказались от показа "Матильды" – по соображениям безопасности
В мире

В Испании умер израильский турист, пострадавший во время похода в Пиренеях

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 06:13 блог версия для печати фото
Пиренеи

В ночь на среду, 13 сентября, поступила информация о том, что министерство иностранных дел и посольство Израиля в Испании организовывают доставку в Израиль тела молодого мужчины, умершего во время похода в Пиренеях.

Согласно официальным источникам, 28-летний израильтянин умер от последствий переохлаждения.

Судя по имеющейся информации, молодой мужчина с подругой путешествовал по Пиренеям, во время одного из походов пара потерялась, их случайно нашли другие путешественники, которые вызвали помощь. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован, но позже врачи были вынуждены констатировать его смерть. Сведений о состоянии его подруги не поступало. Имя умершего пока не публикуется.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 6 мая 2011 г.
Снежная буря в Пиренеях: испанские спасатели обнаружили израильских туристов







  Rating@Mail.ru  
Среда, 13 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017