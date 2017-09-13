В Испании умер израильский турист, пострадавший во время похода в Пиренеях

В ночь на среду, 13 сентября, поступила информация о том, что министерство иностранных дел и посольство Израиля в Испании организовывают доставку в Израиль тела молодого мужчины, умершего во время похода в Пиренеях.

Согласно официальным источникам, 28-летний израильтянин умер от последствий переохлаждения.

Судя по имеющейся информации, молодой мужчина с подругой путешествовал по Пиренеям, во время одного из походов пара потерялась, их случайно нашли другие путешественники, которые вызвали помощь. Мужчина в критическом состоянии был госпитализирован, но позже врачи были вынуждены констатировать его смерть. Сведений о состоянии его подруги не поступало. Имя умершего пока не публикуется.