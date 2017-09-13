Преступник с криком "Аллах Акбар" атаковал жителей Тулузы: ранены семь человек

Не менее семи человек были ранены вечером в среду в Тулузе, где злоумышленник с криком "Аллах Акбар" набросился на прохожих и полицейских. Инцидент произошел около 16:45 по местному времени на улице Фредерика Эстебе, расположенной в районе Минимес.
Об этом сообщает 13 сентября новостной сайт France Info.
Преступник был задержан и обезврежен полицейскими, которые свалили его на тротуар, надели наручники и препроводили в полицейский участок.
В ходе задержания трое стражей порядка получили ранения.
Британский таблоид The Daily Mail пишет, что преступник – 42-летний пациент психиатрической лечебницы, который был выписан из больницы в апреле этого года. Во время задержания он расплакался, сообщают очевидцы.
Известно также, что двое пострадавших госпитализированы в местную больницу Rangueil.
Информация уточняется.