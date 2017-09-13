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В мире

В Буэнос-Айресе Нетаниягу встретился с президентами Аргентины и Парагвая

время публикации: 07:20 | последнее обновление: 07:45 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Маурисио Макри. Буэнос-Айрес, 12 сентября 2017 года
Биньямин, Сара Нетаниягу и Маурисио Макри с супругой. Буэнос-Айрес, 12 сентября 2017 года
Биньямин, Сара Нетаниягу и Маурисио Макри с супругой. Буэнос-Айрес, 12 сентября 2017 года
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Вечером во вторник, 12 сентября, в Буэнос-Айресе прошли переговоры премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом Аргентины Маурисио Макри, а также с президентом Парагвая Орасио Картесом.

Премьер-министр Нетаниягу сказал Картесу, специально прибывшему в Буэнос-Айрес для встречи с главой правительства Израиля: "Вы добрый друг, и я думаю, что у существующего между нами сотрудничества на благо наших народов есть большой потенциал, Израиль может помочь и предложить свой опыт в области технологий, водных ресурсов, сельского хозяйства, безопасности и в прочих обсуждаемых нами вопросах".

Орасио Картес ответил: "Мы плодотворно работаем вместе, но я думаю, что мы можем сделать намного больше. Отношения подобны мышцам, нужно тренироваться каждый день. Но я хочу, чтобы вы знали, что мы вас очень любим".

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой приняли участие в церемонии возложения венков, прошедшей во Дворце Сан-Мартин, в память о национальном герое Аргентины генерале Сан-Мартине. На церемонии был выстроен почетный караул, были исполнены гимны обеих стран.

Подробности переговоров премьер-министра Израиля с президентом Аргентины, проходивших в Casa Rosada, не публикуются.

Аргентинское издание Bubble писало накануне, что, помимо подписания ряда соглашений о сотрудничестве в сферах технологий, торговли и безопасности, лидеры двух государств планируют оформить договор о передаче Аргентиной Израилю всех правительственных архивов, связанных с Холокостом.

Как сообщалось ранее, в первый день визита в Аргентину Нетаниягу с супругой встретился с семьями жертв терактов 1992 и 1994 годов, а также с теми, кто получил ранения в результате взрывов около посольства Израиля и в здании Аргентинского еврейского культурного центра.

Согласно программе визита, из Буэнос-Айреса израильская делегация вылетает в Боготу, где должны состояться переговоры Нетаниягу с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом. Планируется подписание договоров о сотрудничестве в сфере туризма и научных исследований.

В Мехико планируются переговоры Нетаниягу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, а также подписание договоров о сотрудничестве в области космических исследований, авиационного сообщения и коммуникаций, сообщает пресс-служба главы правительства Израиля.

Во всех трех странах Латинской Америки Биньямин Нетаниягу намерен встретиться с лидерами местных еврейских общин.

Затем глава правительства Израиля отправится в США, где примет участие в работе 72-й Генеральной ассамблеи ООН, которая будет проходить в Нью-Йорке. Помимо прочего планируется встреча премьер-министра с президентом США Дональдом Трампом.

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// NEWSru.co.il // В мире // 12 сентября 2017 г.
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