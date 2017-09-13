Следы изотопа ксенон-133 подтверждают факт ядерных испытаний в КНДР

Эксперты из Южной Кореи обнаружили следы использования радиоактивного изотопа ксенон-133, свидетельствующие о том, что ее северный сосед проводил ядерные испытания. Впрочем, точной информацией о том, была ли это водородная бомба, как утверждает Пхеньян, специалисты пока не располагают.

Об этом говорится в статье, опубликованной в среду, 13 сентября, новостным агентством Reuters.

Ксенон – природный бесцветный газ, который используется при изготовлении некоторых видов ламп. Однако ксенон-133 представляет собой радиоактивный изотоп, не возникающий естественным путем – он является маркером ядерных испытаний.

Комиссия по ядерной безопасности (NSSC) сообщает, что наземный детектор обнаружил следы изотопа ксенон-133 в северо-восточной части страны. Мощность проведенных КНДР ядерных испытаний Комиссии определить не удалось, однако эксперты утверждают, что они не оказали негативного влияния на экологию Южной Кореи и ее население.

Напомним, что шестые по счету и самые мощные ядерные испытания КНДР провела 3 сентября этого года, в связи с чем Совет безопасности ООН в ходе экстренного совещания ужесточил санкции в отношении этой страны, запретив северокорейскому режиму экспортировать текстиль и морепродукты и ограничив поставки топлива.