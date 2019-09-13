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13 сентября 2019 г.
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В мире

Нетаниягу и Путин обсудили ситуацию в Сирии

время публикации: 01:36 | последнее обновление: 01:48 блог версия для печати фото
Встреча Биньямина Нетаниягу и Владимира Путина в Сочи
Нетаниягу провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу
Сергей Лавров

В четверг, 12 сентября, в Сочи состоялись переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина. Встреча продолжалась примерно три часа. Большая часть беседы между лидерами проходила с глазу на глаз.

Как сообщил журналистам по итогам переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, основное внимание Путин и Нетаниягу уделили ситуации в Сирии.

"Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование", – цитирует Лаврова РИА Новости.

На встрече "договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных", отметил глава МИД РФ. "Он хорошо развивается", – добавил он.

При этом Россия и Израиль подчеркнули необходимость обеспечивать на практике уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, сказал Лавров.

"Подчеркнули, особо подчеркнули необходимость – и здесь израильтяне с нами полностью согласны – необходимость обеспечивать реальное, на практике, не только на словах, уважение суверенитета, территориальной целостности САР", – заявил министр.

Кроме того, Путин и Нетаниягу отметили намерение ускорить согласование договоренностей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем по зоне свободной торговли, а также затронули тему российской собственности на Святой земле, добавил Лавров, подчеркнув, что власти Израиля оказывают содействие ее нормальному функционированию.

Ранее Нетаниягу провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Эти переговоры проходили сначала с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегации: министр экологии Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и представители Генштаба.

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// NEWSru.co.il // В мире // 12 сентября 2019 г.
Владимир Путин опоздал на встречу с Биньямином Нетаниягу в Сочи





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