Нетаниягу и Путин обсудили ситуацию в Сирии

В четверг, 12 сентября, в Сочи состоялись переговоры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента России Владимира Путина. Встреча продолжалась примерно три часа. Большая часть беседы между лидерами проходила с глазу на глаз.

Как сообщил журналистам по итогам переговоров министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, основное внимание Путин и Нетаниягу уделили ситуации в Сирии.

"Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование", – цитирует Лаврова РИА Новости.

На встрече "договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных", отметил глава МИД РФ. "Он хорошо развивается", – добавил он.

При этом Россия и Израиль подчеркнули необходимость обеспечивать на практике уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, сказал Лавров.

"Подчеркнули, особо подчеркнули необходимость – и здесь израильтяне с нами полностью согласны – необходимость обеспечивать реальное, на практике, не только на словах, уважение суверенитета, территориальной целостности САР", – заявил министр.

Кроме того, Путин и Нетаниягу отметили намерение ускорить согласование договоренностей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем по зоне свободной торговли, а также затронули тему российской собственности на Святой земле, добавил Лавров, подчеркнув, что власти Израиля оказывают содействие ее нормальному функционированию.

Ранее Нетаниягу провел переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Эти переговоры проходили сначала с глазу на глаз, затем к ним присоединились члены делегации: министр экологии Зеэв Элькин, глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шаббат и представители Генштаба.