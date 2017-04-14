Guardian опубликовала свидетельства гея из Чечни: "Нас пытали электрическим током"

Издание Guardian опубликовало свидетельства мужчины по имени Адам, жителя Чечни, обвиненного в гомосексуализме и подвергавшегося пыткам в чеченской тюрьме.

По словам Адама, он был похищен "людьми в форме", когда пришел на встречу со своим знакомым. Он был помещен в изолятор, где уже находились более десяти мужчин, брошенных в тюрьму по аналогичному "обвинению". Все они ежедневно подвергались пыткам, в том числе пытке электрическим током, а также избиению палками и металлическими прутами.

Задержанных избивали как сотрудники тюрьмы, так и другие заключенные, которым велели "бить геев". "Нас называли "животными", "нелюдями", угрожали смертью", - говорит Адам. Через 10 дней непрерывных пыток некоторые из задержанных геев были отпущены к своим семьям. По словам Адама, возвращая его семье, представители местных властей сказали родственникам: "Ваш сын – гей, вы знаете, что следует с ним сделать". Не дожидаясь, пока над ним учинят расправу, Адам бежал из дома и покинул Чечню.

ЛГБТ-активист из Санкт-Петербурга, Игорь Кочетков, рассказал газете о создании центра экстренной помощи для чеченских геев. По словам Кочеткова, с этим центром связались не менее десяти человек, скрывающихся от своей семьи и стремящихся покинуть Чечню. Напомним, в начале апреля "Новая газета" написала, что речь идет о массовом преследовании геев в Чечне и задержании более ста мужчин. Также известны имена троих погибших, однако источники (в МВД, в администрации главы республики, в УФСБ по Чечне, в прокуратуре Чечни, а также местные ЛГБТ-активисты) утверждают, что жертв намного больше.

Задержания проводятся в различных населенных пунктах, не только в Грозном. Среди задержанных — представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республики религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих. При этом семье достаточно сообщить о причине задержания, и родственники не будут обращаться с жалобами в официальные инстанции, а факты задержания и даже убийства своих близких будут тщательно скрывать.

Известно, что некоторых задержанных отпускают за "недоказанностью", однако и в этом случае им грозит опасность оказаться жертвой "убийства чести", организованного родственниками.

9 апреля "Радио Свобода", со ссылкой на источник в чеченской ЛГБТ-общине, сообщила, что, по крайней мере, в двух чеченских населенных пунктах (в городе Аргун и в селе Цоци-Юрт) существуют секретные тюрьмы, в которые с декабря 2017 года власти Чечни начали помещать гомосексуалистов.