14 апреля 2017 г.
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Кабул: вследствие применения американцами "матери всех бомб" убиты десятки боевиков ИГ

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 09:08 блог версия для печати фото
Испытания бомбы GBU-43 (архив)

Министерство обороны Афганистана распространило заявление о том, что в результате взрыва сверхмощной фугасной авиационной бомбы GBU-43 ("матери всех бомб"), сброшенной самолетом ВВС США на туннель террористов "Исламского государства" в уезде Ачин, на юге провинции Нангархар, были убиты не менее 36 боевиков.

Заявление минобороны Афганистана цитирует агентство France Presse.

Бывший президент Афганистана в связи с этим инцидентом обвинил Вашингтон в использовании территории его страны для испытаний новых видов вооружений. Напомним, что бомбу GBU-43 американцы испытывали еще в 2003 году. Хотя в этот раз "мать всех бомб" (массой 9,5 тонн) впервые была применена Пентагоном в Афганистане против "Исламского государства". Бомба была сброшена на туннель боевиков ИГ 13 апреля, приблизительно в 19:00 по местному времени с самолетов MC-130, принадлежащих ВВС США.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2017 г.
Белый дом подтвердил использование в Афганистане "матери всех бомб"
// NEWSru.co.il // В мире // 13 апреля 2017 г.
CNN: США применили в Афганистане сверхмощную авиабомбу







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Пятница, 14 апреля 2017 г.
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